Typisch linke Doppelmoral: Sozialisten-Boss lebt im Millionen-Anwesen von Mama und Papa

Reden für die Armen, wohnen wie die Reichen: Gustavo Gordillo, Co-Vorsitzender der New Yorker Democratic Socialists of America (NYC-DSA), lebt in einem Reihenhaus im Brooklyner Stadtteil Bed-Stuy mit einem Marktwert von 1.457.000 Dollar, wie die New York Post berichtet.

Bezahlt hat das Haus nicht er selbst, sondern seine Eltern. 2019 kauften sie die knapp 2.000 Quadratfuß große Immobilie über die eigens gegründete Briefkastenfirma Chucuito LLC für damals knapp eine Million Dollar. Gordillo, öffentlicher Kämpfer gegen Vermieter und private Immobilienspekulation, wohnt seither im ererbten Familienbesitz.

Aufgeflogen ist der Fall über eine Liste aus dem Büro von New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani, selbst DSA-Mitglied und maßgeblich von der NYC-DSA ins Amt getragen. Die Liste sollte klären, welche Immobilien unter die Pied-à-terre-Steuer für vermögende Zweitwohnsitzbesitzer fallen. Gordillos Haus liegt knapp unter der Fünf-Millionen-Dollar-Schwelle und bleibt steuerfrei.

Die NYC-DSA tritt seit Jahren als schärfste Gegnerin von Vermietern, Gentrifizierung und privatem Wohneigentum auf und hat Mamdanis Wahlkampf maßgeblich mitgetragen. Zahlreiche ihrer Führungsfiguren stammen jedoch, wie US-Medien mittlerweile offen dokumentieren, selbst aus vermögenden Elternhäusern und von Elite-Universitäten.

Die Doppelmoral ist kaum zu übersehen. Wer öffentlich Enteignung und Vermögenssteuern fordert und Eigentümer pauschal verdächtigt, aber selbst im Millionenhaus der eigenen Eltern wohnt, kämpft offenbar nicht gegen Ungleichheit, sondern nur gegen die Ungleichheit der anderen. Das Muster kennt man auch aus Europa, etwa dort, wo Wiener Politiker an jedes Erbe heranwollen, während sie selbst nie das eigene meinen. Auch bei der Selbstgerechtigkeit gegenüber Europa zeigt sich in den USA immer wieder dasselbe Prinzip: Regeln gelten für die anderen.