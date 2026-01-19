Britische Gesundheitsbehörde verfolgt Krankenschwester, weil sie einen verurteilten Kinderschänder „Mr“ nannte

Im heutigen Großbritannien wird nicht mehr der Täter zum Problem erklärt, sondern derjenige, der sich weigert, ideologische Sprachregeln zu befolgen. Eine erfahrene Krankenschwester steht vor dem Rauswurf – nicht wegen schlechter Pflege, sondern weil sie einen verurteilten Kinderschänder „Mr“ nannte und anschließend öffentlich machte, was ihr widerfahren ist. Der Daily Mail hat gestern ausführlich über den absurden Fall berichtet.

Jennifer Melle (40) arbeitete zwölf Jahre im St Helier Hospital in Carshalton (Surrey), einer Einrichtung des National Health Service (staatlicher Gesundheitsdienst Großbritanniens). Im Mai 2024 behandelte sie einen Patienten, der wegen schwerer Sexualdelikte an Kindern verurteilt wurde und sich als transgender identifiziert. Der Mann verlangte, mit weiblichen Pronomen angesprochen zu werden. Melle lehnte ab – aus religiöser Überzeugung, wie sie sagt – und bot an, den Patienten stattdessen neutral beim Namen zu nennen.

Die Reaktion des Patienten: eine rassistische und religiös motivierte Tirade, inklusive mehrfacher Verwendung des N-Wortes. Die Reaktion des Systems: kein konsequenter Schutz für die Pflegekraft, sondern ein Verfahren gegen sie.

Der National Health Service leitete Disziplinarmaßnahmen ein und meldete Melle im Oktober 2024 bei der Nursing and Midwifery Council als angebliches „potenzielles Risiko“. Begründung: Sie habe ihre persönlichen Überzeugungen „unangemessen geäußert“. Übersetzt heißt das: Wer sich weigert, ideologische Sprachvorgaben zu übernehmen, gilt selbst als Problem.

Im vergangenen Jahr wurde die Krankenschwester während einer laufenden Schicht vom Klinikgelände eskortiert und suspendiert – nicht wegen Fehlverhaltens gegenüber Patienten, sondern weil sie über den Vorfall sprach. Der Trust beruft sich auf „Patientenvertraulichkeit“. Dass eine Pflegekraft rassistisch beschimpft wurde, scheint dabei zweitrangig zu sein.

Am Dienstag, 20. Januar 2026, steht nun die nächste Disziplinaranhörung an. Im Raum steht die Kündigung. Eine ursprünglich für Dezember geplante Anhörung wurde nach politischem Druck abgesagt. Die konservative Abgeordnete Claire Coutinho sprach von einer „großen Ungerechtigkeit“ und startete eine Petition, die den Trust auffordert, das Verfahren sofort zu beenden und Melle wieder arbeiten zu lassen.

Der Fall ist längst symbolisch: Eine staatliche Gesundheitsbürokratie stellt ideologische Sprachregeln über den Schutz der eigenen Beschäftigten. Eine klassische Täter-Opfer-Umkehr, bei der nicht der Übergriff zählt, sondern das angeblich „falsche“ Wort.

Unterstützung erhält Melle unter anderem von J.K. Rowling und Tory-Chefin Kemi Badenoch. Ihre Botschaft ist eindeutig: Niemand dürfe am Arbeitsplatz bestraft werden, weil er einem verurteilten Sexualstraftäter nicht bei der Selbstdefinition assistiert.

Melle selbst spricht von der dunkelsten Zeit ihres Lebens. Angst, Existenzdruck, Unsicherheit – als alleinerziehende Mutter, die um ihre berufliche Zukunft kämpft. Parallel läuft bereits ein arbeitsrechtliches Verfahren. Im April 2026 soll über ihre Klage wegen Diskriminierung, Belästigung, Viktimisierung und Verletzung der Religionsfreiheit verhandelt werden.

Brisant: Nur wenige Tage zuvor hatten sieben Krankenschwestern in Darlington einen Grundsatzsieg errungen, nachdem sie gegen die Nutzung ihres Frauen-Umkleideraums durch eine trans-identifizierte Person geklagt hatten. Das Urteil stellte klar: Ideologie endet dort, wo die Rechte und die Sicherheit von Frauen beginnen.

Der Fall Jennifer Melle zeigt, wohin die Entwicklung führt: Wer sich nicht beugt, fliegt. Nicht wegen schlechter Arbeit – sondern wegen eines Wortes.



