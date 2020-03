Ich entschuldige mich gleich vorweg bei allen Lesern für die nun folgende teils deftige Sprache. Aber wenn ich das Bild von Peter Altmaier vor Augen habe, wie er in einer der „Polit-Talkshows“ davon sprach, es werde kein einziger Job durch die Corona-Krise verloren gehen, kommt mir die Galle hoch. Ich muss unweigerlich an den Schulunterricht denken, als wir die französische Revolution durch nahmen und fast zeitgleich im Fernsehen eine Serie dazu lief. Diätkönigin Julia Klöckner hat von Hamsterkäufen abgeraten, wenn es nach ihr geht sollen alle einfach abnehmen, könnte man meinen.

Heute ist Mittwoch, Tag 5 nachdem verkündet wurde, dass alle Schulen und Kindergärten vorerst geschlossen bleiben. Immer noch ist hier im Umkreis kein Klopapier zu bekommen, dasselbe gilt für Mehl und Trockenhefe. In unserem Örtchen gibt es nur einen Discounter. Dort sieht es noch trauriger als bei den etwas größeren Rewe-Märkten oder Aldi-Filialen in den Nachbarorten aus. Nachschub der begehrten Artikel ist diese Woche wohl nicht mehr zu erwarten. Unsere Politiker lügen wie gedruckt, dass es keine Versorgungsengpässe gebe. Die Realität sieht allerdings anders aus. Was passiert wohl, wenn noch mehr zum Stillstand kommt?

Vor Corona warnten die Parteien vor genau solchen Szenarien. Jetzt ist alles angeblich ganz anders und schuld sind nur die Hamsterkäufer.

P.S.: Nun bin ich doch nicht so ausfallend geworden, wie ich befürchtet habe. Das spare ich mir für später auf, du fette, aufgedunsene duweisstschonwer …