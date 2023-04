Gerichtsurteil: Stürzenberger wehrt sich mit Statement zu Vorwürfen

Der öffentliche Schlagabtausch zwischen den Lagern in der Bürgerbewegung Pax Europa findet kein Ende. Michael Stürzenberger hat sich nach neuen Vorwürfen erneut per Livestream gemeldet und berichtet von einem positiven Gerichtsurteil, nach dem die in die Kritik geratene Schatzmeisterin zu Unrecht abberufen worden sei. Dies hätte nur im Rahmen eines Mitgliederentscheids geschehen dürfen.

2022 war Stürzenberger wegen Volksverhetzung von einem Hamburger Gericht zu sechs Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt worden und ist mit seinem Anwalt gegen das Skandalurteil in Berufung gegangen, weswegen er eigentlich im Moment genug zu tun habe, führt er weiter im Video aus.

