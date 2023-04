Pressekonferenz BPE: Schwere Vorwürfe gegen Michael Stürzenberger u.a.

Die Bürgerbewegung Pax Europa ist ein gemeinnütziger Verein. Nach den Rücktritten des langjährigen Vorsitzenden René Stadtkewitz und des Geschäftsführers Thomas Böhm im letzten Jahr wurde mit Günter Geuking ein neuer Vorsitzender gewählt und Jörg-Michael Klein als Geschäftsführer bestellt.

Seitdem tobt nicht nur ein Richtungsstreit im Verein über die zukünftige Form der Öffentlichkeitsarbeit, sondern eine Schlammschlacht um die Verwendung von Geldern und juristische Auseinandersetzungen um die Führung des Vereins.

Die Vorwürfe betreffen in erster Linie Hauptredner Michael Stürzenberger, der seit Jahren als Frontmann von Pax Europa bundesweit auf Kundgebungen aufgetreten ist, aber auch den früheren Geschäftsführer Thomas Böhm, sowie Gastredner Irfan Peci und die Kassenwärtin Stefanie Kizina. Es sind recht hohe Summen, die nicht im Einklang mit der Satzung ausgezahlt worden seien und deshalb nun zurückgefordert werden, so Günter Geuking.

Hier nun die Pressekonferenz vom 06.04.2023 mit Jörg-Michael Klein, Günter Geuking, Hans-Michael Höhne-Pattberg und Claudia Ludwig.

Weitere Berichte und Stellungnahmen sind auf jouwatch, Pi-News und im Videokanal von Michael Stürzenberger zu finden.

Und hier eine neue Stellungnahme von Michael Stürzenberger, in der er einen der Vorwürfe einräumt, er habe eine Rechnung versehentlich doppelt gestellt.

Und hier der Vorwurf.

Die Geschichte wird wohl von beiden Seiten noch weiter mit Vorwürfen und Entgegnungen fortgeführt werden bis niemand mehr weiß, worum es eigentlich ging. Schon jetzt ist es für Außenstehende schwer nachvollziehbar und man wird an die monatelangen Twittergefechte der Piratenpartei erinnert, die sich damals selbst zerlegte und so die Fünf-Prozent-Hürde wieder in weite Ferne rückte.

Teilen Sie diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

drucken

spenden

RSS-feed