Der Genozid an den Bogomilen

Wer waren die Bogomilen? Was glaubten und wie lebten sie? Diese umfangreiche Dokumentation zur Glaubensbewegung der Gottesfreunde in Südosteuropa zeigt auf: Die Bogomilen wirkten über Jahrhunderte in der Balkanregion und weit darüber hinaus.



Diesen Film hat ein Freund gemacht – es ist also keine Edi Maurer Produktion. Aber es war sein Wunsch, dass sein Video auf meinem Kanal gezeigt wird, weil das Thema zu den anderen Videos passt. Diesem Wunsch komme ich gerne nache.

Liebe Grüße Edi

Hier der Link meines Freundes: https://die-bogomilen.de/

