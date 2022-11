Bitcoin im Abwärtsrausch

Bitcoin befindet sich im Abwärtsrausch. Probleme mit der Börse Crypto.com und negative Stimmen zu weiteren Börsen belasten das Umfeld. Dabei fängt auch Tether an gerade unter das Mikroskop der Anleger zu geraten und Unstimmigkeiten werden immer breiter diskutiert.

Aber auch Ethereum, als Platform für Luft-Token, also Werten, die ohne Leistung aus dem Nichts geschaffen werden, gerät immer mehr unter Druck.

Die Frage lautet also: Wohin geht die Reise an den Kryptomärkten?