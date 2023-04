Als die Leute die Narren erwählten, das Land zu führen (Eine Ballade) – Christoph Holzhöfer

Es war einmal ein Land

Da erwählten die Leute die Narren

Ihnen und dem Land zu dienen, den Wohlstand zu mehren

Zu fahren den Karren

Und sie ließen die Narren machen

Und die machten auf dicke Hose

Machten, wie ‘s ihnen gefiel, dachten, die Leute sind eh blöd

Doch auf ganz fest, kommt irgendwann ganz lose

Sie richteten sich gemütlich ein

Und thronten ganz abgehoben

Die Leute schafften das Geld herbei

Und schauten entzückt nach oben

Und kam die Obernärrin mal hinab

In Reihen standen sie, die Mützen flogen in die Höh’

Und wenig fehlte, so beugten sich die Knie,

Als käm’ das Venerabile

Und die Narren waren nicht lustig

Nein, die waren durchgeknallt

Die Leute ermahnen, Moral und Haltung

So hat ‘s nur noch durch ‘s Land gehallt

Und da zogen Moral-Nebelschwaden durch ‘s Land

Und Mehltau legte sich drüber

Sie laberten viel und sagten doch nichts

So gingen die Jahre vorüber

Und aus den Fenstern warfen sie das Geld hinaus

Und füllten so viel fremde Taschen

Doch hielt ihnen mal einer den Spiegel vor

Dann sahen sie darin nur Flaschen

Da erschraken sie kurz und beschlossen

Die Spiegel allesamt zu zerstören

Viele Leute halfen ihnen so gerne dabei

Und manche Stimmen waren dann nicht mehr zu hören

Und der Wind drehte sich immer mehr im Lande

Der Meinungskorridor wurde immer enger

Die einen freuten sich drüber, auf, auf zur Hetzjagd

Und manch’ Gesicht wurd immer länger

Wer da als ehrenwerter Mensch galt

Ganz schnell konnt am Pranger er stehen

Da ein “falscher” Satz, da ein “falscher” Kontakt

Da half auch kein um Entschuldigung flehen

Die Narren schauten zufrieden

Doch das Land, das war gespalten

So spaßlos, so prüde, so derbe verklemmt

Der Biedermeier hatte wieder Einzug gehalten

Wohl hatten die Narren den Amtseid geschworen

Der lautete “dem Volke”

Doch das hatten sie schon früh aus den Augen verloren

Hoch oben, dort auf ihrer Wolke

Und die Narren hatten auch ‘ne große Fresse

Und posaunten in der Welt herum

Seht her, wir sind die Ober-Guten-Besten

Und ihr seid alle so böse und krumm

Und es reihten sich Krise an Krise

Und immer fuhren im Nebel die Narren

Und immer mehr Leute, die wurden nach und nach wach

Doch da steckte im Dreck schon der Karren

Da wanden sich die Narren, so wie Aale sich winden

Denn sie machten ja nie was verkehrt

Und sagten ganz frech zu den wachen Leuten

Das liegt an euch, weil ihr ja nicht hört

Und da lachte die ganze Welt

Über das Land in dem die Narren regierten

Die Narren mit der Moral und der großen Fresse

Diese Narren, diese verwirrten

Und die Moral von der Geschichte

Und die Moral von diesem Lied

Ist, wer da die Narren machen lässt

Der hat ‘s auch nicht anders verdient

Noch mehr davon findet man im Kritischen Netzwerk:

Die 10 Grundsätze der Kriegspropaganda



Nach der Kriegserklärung ist die Wahrheit das erste Opfer



vorgelesen von Christoph Holzhöfer



https://kritisches-netzwerk.de/forum/nach-der-kriegserklaerung-ist-die-wahrheit-das-erste-opfer



________________



Ein Gedicht auf die Migrationspolitik



Ihr Deutschen macht euch klein und rückt mal eng zusammen



https://kritisches-netzwerk.de/forum/ein-gedicht-auf-die-migrationspolitik



________________



Du wirst dein Leben lang verarscht



Ja! Du kannst machen was du willst



https://kritisches-netzwerk.de/forum/christoph-holzhoefer-du-wirst-dein-leben-lang-verarscht



________________



Ein letztes kleines polemisches Gedicht



auf den argen Blender Karl Lauterbach



https://kritisches-netzwerk.de/forum/christoph-holzhoefer-ueber-karl-lauterbach



________________





Der Wind hat sich gedreht im Land. Von den neuen Zeiten



Kein zurück zur ‘alten’ Normalität



https://kritisches-netzwerk.de/forum/der-wind-hat-sich-gedreht-im-land-von-den-neuen-zeiten

—

__________________________

Helmut Schnug – freier Journalist