Laut aktuellen Daten sind etwa 30.000 Windenergieanlagen in Deutschland installiert. Diese Anlagen sind sowohl an Land als auch auf dem Meer verteilt. Die meisten Windräder befinden sich jedoch an Land.

Statistiken zeigen angeblich, dass die durchschnittliche Auslastung der Windräder in Deutschland in den letzten Jahren zugenommen hat. Im Jahr 2020 betrug die durchschnittliche Auslastung der Windenergieanlagen etwa 21 Prozent. Das sei ein Anstieg im Vergleich zu früheren Jahren und zeige, dass die Effizienz der Anlagen kontinuierlich verbessert wird. Solche Aussagen sind natürlich Humbug, denn Effizienz und Auslastung sind nicht dasselbe. Da Deutschland ein windarmes Land ist, sind die 21 Prozent Auslastung das höchste der Gefühle. Bei starken Sturmböen steigt der Wert auf maximal 47 Prozent. Für diesen Irrsinn werden Steuergelder verbraten und die Landschaften verschandelt.

Zuletzt hatte O24 im Mai letzten Jahres über den gigantischen Betrug berichtet.