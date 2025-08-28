Weder rund noch flach: Erde gilt jetzt offiziell als Halbkugel

Wenn die Wahrheit immer irgendwo dazwischen liegt, dann ist die Erde natürlich keine Kugel und auch keine Scheibe – sondern eine Halbkugel! Von oben hübsch rund, von unten flach wie ein Bierdeckel. So haben beide Seiten recht und Unrecht zugleich – ein echter Kompromiss der Geowissenschaften.

Die Kugelerde-Nazis behaupten ja gern: „Wenn die Erde flach wäre, würden die Katzen schon längst alles runtergeschubst haben.“ Logisch. Aber was, wenn sie nur die untere Hälfte nicht erreichen können, weil sie da nicht rankommen?

Die Flacherde-Faschos wiederum fragen: „Warum läuft dann keiner runter vom Rand?“ – Na ganz einfach: weil’s gar keinen Rand gibt, sondern nur einen praktischen Deckel für die Halbkugel, wie bei einer Suppenschüssel.

Fazit: Die Erde ist also eine Halbkugel, die im Weltall steht wie eine abgeschnittene Kugel-Eiskugel. Oben Leben, unten Betonplatte. Wissenschaftlich bewiesen durch Katzen, Suppenschüsseln und Stammtischlogik.