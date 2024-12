Warum seine Olafness und die heilige Robertheid uns vor uns selbst retten müssen

Nix Vertrauensfrage! Vergesst Demokratie. Vergesst Meinungsvielfalt. Die einzig wahren Gesalbten, die uns vor dem sicheren Untergang bewahren können, sind längst gekrönt: Seine Olafness, der Scholzkanzler, und die Robertheid, das grüne Licht in der Finsternis unserer Unvernunft. Gemeinsam formen sie das dynamische Duo der politischen Erleuchtung, das uns alle von unserer eigenen Dummheit erlöst.

Olaf Scholz regiert mit einer Mischung aus stoischer Ruhe und aktivem Nichtstun. Sein Motto: Wenn ich nichts sage, kann ich auch nichts Falsches sagen. Und was soll man sagen? Es funktioniert! Jede Krise wird von ihm einfach ausgeschwiegen, bis sie von der Realität in die Vergessenheit überführt wird. Das nennt man Weitsicht – oder zumindest Sitztief.

Doch das allein reicht nicht, um die chaotischen Massen zu retten. Hier kommt die Robertheid ins Spiel, ein Mann, dessen Mission es ist, die Welt mit Windrädern und Moralvorträgen zu retten, selbst wenn dabei ein paar Existenzen im Weg stehen. Egal ob Heizungsnovelle oder Wärmepumpen-Märchen, Robert Habeck weiß, was wir wollen – nämlich genau das, was wir nicht wollen. Und wer sind wir schon, dass wir uns ihm widersetzen?

Zusammen sind sie das Traumteam der Apokalypseprävention. Scholz sorgt dafür, dass alles so bleibt, wie es ist, während Habeck alles verändert, damit es so bleibt, wie es sein sollte – in seiner Vorstellung zumindest. Kritik? Die ist irrelevant. Wir verstehen ihre Genialität eben einfach nicht. Denn wer sonst könnte ein Land mit Schweigen und Windkraft in eine neue Ära führen?