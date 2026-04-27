Trump während Interview verstorben — Mitarbeiter glaubten, er sei eingeschlafen

WASHINGTON, D.C. — Ein routinemäßiges Interview mit Donald Trump im Oval Office nahm heute eine unerwartete Wendung, als er mitten in einem Satz über seine eigenen Umfragewerte verstarb — ein Umstand, den die anwesenden Mitarbeiter zunächst schlicht ignorierten.

Augenzeugen berichten, Trump sei abrupt verstummt, während er gerade erklärte, seine Beliebtheitswerte seien „die schönsten Zahlen, die jemals ein Mensch zu Gesicht bekommen hat“. Sein Kopf sank langsam nach vorne. Ein leises Geräusch entwich ihm. Niemand bewegte sich.

„Wir dachten, er macht eine Pause“, sagte ein Mitarbeiter, der anonym bleiben wollte. „Er macht manchmal sehr lange Pausen. Sehr dramatisch. Sehr präsidentiell.“

Nach zehn Minuten soll ein Berater vorsichtig genickt und gemurmelt haben: „Stark. Sehr stark.“ Ein weiterer begann, sich Notizen zu machen.

Nach zwanzig Minuten wurde leise diskutiert, ob die Stille Teil einer neuen Kommunikationsstrategie sei — „radikales Schweigen“, wie ein Mitarbeiter es nannte, „absolut vernichtend für die Fake-News-Medien“.

Nach dreißig Minuten begann ein Pressesprecher, bereits Formulierungen für das anschließende Briefing zu entwerfen: „Der Präsident war in Hochform. Bester Auftritt aller Zeiten.“

Erst als die Krawatte ins Gesicht kippte, wagte ein junger Praktikant zu fragen: „Ist alles in Ordnung mit ihm?“

Der gesamte Raum soll ihm einen vernichtenden Blick zugeworfen haben.

Medizinisches Personal wurde schließlich gerufen — allerdings erst, nachdem sichergestellt worden war, dass kein Kamerateam mehr aufzeichnete. Eine Sprecherin des Weißen Hauses dementierte unterdessen sämtliche Berichte und erklärte, Trump befinde sich „in ausgezeichneter Gesundheit“ und plane, „in Kürze live auf Truth Social zu gehen“.

Auf Truth Social erschien kurz darauf folgender Post:

„GROSSE PRESSE. ALLE SAGEN ES. NIEMAND SCHLÄFT BESSER ALS ICH. FAKE NEWS!!! 🇺🇸“

Experten sind sich uneinig, wer den Post verfasst hat.

Zum Redaktionsschluss bestätigten Quellen, dass das gesamte Ereignis fiktiv und satirisch ist. Jede Ähnlichkeit mit realen Ereignissen wäre bemerkenswert, aber im aktuellen politischen Klima auch nicht völlig auszuschließen.