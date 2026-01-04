TRUMP IST GRÖSSER ALS STOCKHAUSEN!

Zur Komplikation der Implikation der PRÄSIDENTEN-ENTRÜCKUNG, meditativ vorgetragen von Nero II.

Das ist Real-Groteske auf Weltniveau: Während der Karlheinz in seinem Opus Magnum „Mittwoch aus Licht“ ein in den Lüften spielendes „Helikopter-Streichquartett“ auf(!)spielen lässt, lässt The Donald im Rahmen seiner Neuauflage der „Monroe-Doktrin“ – ergo jetzt endlich: „Donroe-Doktrin“ (!) – sich seine Helikopter-Kämpfer abseilen und „das kälteste aller kalten Ungeheuer“ (Nietzsche), den Staat – bzw. dessen ureigenen Staatschef – im Schlafgemach mitsamt Gemahlin, nicht an den Haaren herbei, sondern ganz konkret aus dem ReGIERungs-Palazzo hinausziehen. Das ist Marionettentheater auf Weltniveau: Eine quasi „chirurgische Operation“ sorgt für ETATISTISCHE KOPFLOSIGKEIT: PAX AMERICANA!

Da könnte man doch tatsächlich jetzt einen spätweihnachtlichen Wunschzettel aufstellen und The Donald zu entsprechenden Varianten dieser Völkerrechtsspielart von STAATS-ENTRÜCKUNGEN alarmiert animiert animieren; der Anfang ist – wie durch Zwangsfernsehfunk und Erfüllungsmedien allseits weltbekannt – bereits gemacht: In Ausweitung besagter „Donroe-Doktrin“ auf Europa könnte die nächste PRÄSIDENTEN-ENTRÜCKUNG dann tatsächlich bei den unzüchtigen Rebellen des „gallischen Nachbardorfes“ stattfinden, beginnt wie bei jenem südamerikanischen Heißblutland doch dort auch der Name des Staatsoberhauptes mit einem „M“ und hat sechs Buchstaben, während die eventuelle Variante einer KANZLER-ENTRÜCKUNG „bei uns“ mit dem gleichfalls mit einem „M“ auf seinen hier nur noch auf vier Buchstaben sitzenden Obersten Zampano der US-Airforce die geringste Mühe bereiten würde, sitzen die Yankees doch schon überall in „unserem“ (sic) besetzten Land und bräuchten lediglich ganz kurz von Ramstein herüberzusprinten und die „Berlin Liberation“ in Angriff (!) zu nehmen: PAX AMERICANA!

„Ein Klavier, ein Klavier! Mutter, wir danken Dir!“

Nein hiermit ist nicht Loriot’s „Berta Panislowski aus Massachusetts“ gemeint, sondern – wir bleiben an der Ostküste: „The P.O.T.U.S. Himself“!

Und noch, bevor der Nukleare Winter naht, wird zum 250. „Independence Day“ Anno Trumpini MMXXVI Sein Antlitz im Mount Rushmore verewigt werden: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, Abraham Lincoln und Alfred Hitchcock’s „Unsichtbarer Dritter“ – „North by Northwest“ (1959) – harren schon des Einmeißelns eines „Sichtbaren Sechsten“: PAX AMERICANA!