Neuer Plan: Rente bis 80!

Wie aus einem Strategiepapier der Zukunftsagentur Deutschland GmbH hervorgeht, soll das komplette Rentensystem revolutioniert werden. Motto: „Lasst die Leute in Ruhe, solange sie jung sind – schuften sollen sie erst, wenn sie alt genug dafür sind!“

Der Plan ist so simpel wie genial: Jeder Bürger bekommt von 20 bis 80 lebenslang Rente. Danach – also ab dem 81. Lebensjahr – beginnt der Pflichtarbeitsdienst für die Nation. Die Regierung spricht von „weise-pragmatischer Lebenserfahrung“, die im hohen Alter optimal in Jobs wie Mülldienst, Logistik und Flugzeugabfertigung eingebracht werden könne.

Doch wie soll das alles finanziert werden? Ganz einfach: Die Mehrwertsteuer wird auf 50 % erhöht! Wer einkauft, zahlt künftig doppelt – aber dafür mit gutem Gefühl. Schließlich fließt das Geld direkt in die 60-jährige Vorruhestandsphase.

Auch beim Thema Gesundheit wird gespart: Die gesetzliche Krankenkasse wird abgeschafft – außer für Migranten, denn diese sollen laut Regierung ein „besonderes Schutzbedürfnis“ haben. Alle anderen dürfen sich zwischen Kräutertee, Youtube-Diagnosen und Schamanentrommeln entscheiden. Immerhin: Globuli bleiben steuerfrei.