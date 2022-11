Nachrichtensprecher hat sich einer Spezies angleichenden Operation unterzogen

Lange Zeit fühlte sich der kleine Nils gar nicht wie ein Hans Dampz in allen Gassen, sondern im falschen Körper. Diese Woche outete sich der beliebte Nachrichtensprecher und bekam dafür regen Zuspruch von der Netzgemeinde.

Viele Zuschauer äußerten ihr Mitleid und waren froh über die hohen Rundfunkgebühren, mit denen dem kleinen Nils in seinem Menschenkörper geholfen werden könne.

Wer hat den Text in der #tagesschau kontrolliert bevor er veröffentlicht wurde?

Was sind die Konsequenzen nach diesem Eklat?

Wer übernimmt die Verantwortung für die Entmenschlichung?

Haben die Verantwortlichen in der #tagesschau Medienkompetenz? #Dampz #Hass #Hetze #Ratten pic.twitter.com/ylUlrn5gnR — 🇨🇭Mr. Patrick Bateman🇨🇭 (@Bateman234) November 5, 2022

Der bekannte Proktologe Professor Doktor Popovic stellte eine kostenlose Ferndiagnose ins Netz und beschrieb die Störung als Transrattismus. Dem kleinen Nils sei nicht bewusst gewesen, woran er leide und deshalb habe er die Aversion gegen seinen menschlichen Körper auf seine Mitmenschen projiziert. In so einem Fall müsse dringend operiert werden, so der Mediziner, der sich als Proktologe mit so etwas auskennt.

Nils Dampz (@nilsdampz) arbeitet beim Öffentlich Rechtlichen Rundfunk und bezeichnet die zahlreichen kritischen Wissenschaftler und Doktoren, welche in den letzten 3 Jahren von @twitter gebannt wurden als "Ratten" und verlangt, dass diese "in ihre Löcher zurück geprügelt werden". pic.twitter.com/ZtJMMDno9B — sunfluencer ☀️🥩🍺 (@sunfluencer) November 5, 2022

Am Wochenende soll der Eingriff erfolgreich durchgeführt worden sein, erklärte Professor Popovic gegenüber FrechePresseNet. Dem Patienten ging es gut nach dem Erwachen. Leider verschwand er nach dem ersten Toilettengang in der Kanalisation und ward nicht mehr gesehen.