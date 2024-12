Mindestens 11 von 10 Frauen wünschen sich einen Mann wie Robert Habeck

in

In einer brandaktuellen Umfrage des fiktiven Instituts für unbestechliche Wahrheiten (F.I.U.W.) stellte sich heraus: Mindestens 11 von 10 Frauen träumen davon, mit einem Mann wie Robert Habeck eine umweltfreundliche Bambushütte zu beziehen. Die Gründe dafür sind so vielfältig wie Habecks Fähigkeiten: Sein durchdringender Blick, sein messerscharfer Verstand und natürlich sein unermüdliches Engagement für Klima, Umwelt und… äh, Wirtschaftswachstum.

Der Habeck-Effekt

„Er ist nicht nur ein Politiker, er ist eine Vision“, schwärmt Greta B., die sich bereits dreimal den Titel “Grünen-Superfan des Monats” gesichert hat. „Ich meine, schaut ihn euch an! Dieser Dreitagebart! Dieser entschlossene Blick! Man sieht einfach, dass er in jeder Sekunde intensiv über Lösungen für komplexe wirtschaftliche Probleme nachdenkt – oder zumindest darüber, wie man diese überzeugend verkauft.“

Sein Engagement für den Umweltschutz macht ihn zum „George Clooney der Klima-Retter“. Frauenherzen schmelzen dahin wie Polkappen bei steigenden Temperaturen, wenn Habeck von Wärmepumpen und Windrädern spricht. Besonders beeindruckend: Er tut es so, dass man selbst dann begeistert nickt, wenn man nicht versteht, worum es genau geht.

Wirtschaftskompetenz: Sexy und revolutionär

Die Umfrage hat außerdem ergeben, dass mindestens 98 % aller Frauen (die restlichen 2 % wollten gerade ihre Wärmepumpe reparieren) seine Expertise in Sachen Wirtschaft als „unerotisch unterschätzt“ bewerten. „Er bringt uns auf eine Reise in die Zukunft – manchmal mit kleinen Umwegen über Lieferengpässe und höhere Strompreise, aber hey, wer will schon langweilige Stabilität, wenn man Abenteuer haben kann?“, erklärt Anna S., die seit neuestem eine Autarkie-Broschüre auf ihrem Nachttisch liegen hat.

Gutes Aussehen trifft Idealismus

Natürlich spielt auch Habecks äußere Erscheinung eine Rolle. „Er ist der einzige Mann, der in einem dicken Wollpulli genauso umwerfend aussieht wie in einem Sakko – und beides symbolisiert gleichzeitig Nachhaltigkeit und Stil“, sagt Modeexpertin Clara D., die überzeugt ist, dass Habeck ein eigenes Fair-Trade-Parfum verdient.

Der perfekte Mann für alle Lebenslagen

Am Ende sind sich alle Befragten einig: Robert Habeck ist der Traum aller Frauen – weil er alles vereint, was man sich nur wünschen kann. Klug, intelligent, attraktiv und ein echter Vorkämpfer für die Zukunft. „Wenn ich ihn sehe, will ich sofort meinen Diesel verkaufen und auf ein Lastenrad umsteigen“, gesteht die 34-jährige Stefanie T. mit leuchtenden Augen.

Es ist also kein Wunder, dass Robert Habeck eine Art nationales Sexsymbol geworden ist. Jetzt bleibt nur noch die Frage: Wer von uns wird die Glückliche sein, die mit ihm die Energiewende im Kerzenschein diskutieren darf?

Disclaimer: Dieser Artikel ist natürlich satirisch gemeint. Alle genannten Personen, Fakten und Umfragen sind frei erfunden. Aber das wusste Robert Habeck bestimmt schon vorher.