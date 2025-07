Ins Kino gehen für Rentner kostenlos

Wer in den Ruhestand kommt, darf künftig kostenlos ins Kino. Das sind doch mal gute Nachrichten aus dem Sozialministerium. Und die hohen Herren haben sich dabei auch noch was gedacht. Drucksache Sozi 435357/RS. Bis zu 365 Mal pro Jahr sich kostenlos in den bequemen Sesseln lümmeln, das klingt doch verlockend. Die beste Regierung von allen, wie Merz gern betont, will sich die Gunst der alten Wähler sichern.

Kaum liegt der Rentenbescheid im Briefkasten, wächst einem die freie Zeit über den Kopf. Man(n) füttert die Tauben im Park oder ärgert zu Hause seine Lebensabschnittsperson.

Rund 5000 Kinosäle mit 7500 Plätzen sind oft nur halb oder zu einem Drittel gefüllt. Warum also nicht diese Restplätze mit Rentnern auffüllen die jahrzehntelang geschuftet haben? Eigentlich eine geniale Idee.

Der neue Kino-Soli kommt

Jeden Monat ab 1. Januar 2026 werden jedem Lohnsteuerpflichtigen weitere 5,80 Euro vom Bruttolohn abgezogen. Aber nicht etwa auf ein persönliches Bundeskinokonto eingezahlt, sondern vom Staat unmittelbar für sonstige Staatsausgaben verwendet. So fließen dem Staat monatlich weitere rund 266.000.000 Euro Kino-Soli zu. Wie auch bei der zwangsweisen Altersvorsorge gilt auch hier: Heute zahlen, morgen hoffen. Man träumt und hofft, dass man das „eigene Geld“ später irgendwie wieder zurückbekommt. Hoffentlich.

Wer also 45 Jahre Kino-Soli eingezahlt hat, dem stellt der Staat nach einer Kinoformel in Aussicht: 365 Freikarten im Jahr. Wer nur 20 Jahre eingezahlt hat, bekommt entsprechend weniger. Wie viel genau, weiß niemand so genau. Aber es klingt großzügig. Echte sozialdemokratische Handschrift.

Böse Zungen behaupten allerdings, dass selbst das mit Winnetou nicht sicher sei. Wie bei der Rente. Das lang gepflegte Bild vom glücklichen Rentnerleben auf Mallorca trat auch nicht ein.

Und wenn am Ende das Geld fehlt, dann heißt es: Die Kino-Freikarten können leider nicht verteilt werden. Die Mittel wurden anderweitig gebraucht. Für Wichtiges.

Und das passt dann auch irgendwie zum Filmprogramm: Vom Winde verweht.

Oder: Spiel mir das Lied vom Tod.