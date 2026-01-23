Gut geplant ist halb erfroren

Wie gesagt: Diese Stadt ist pleite, baufällig und dysfunktional: Aber das ist von ihren Bewohnern über viele Jahre minutiös geplant. Wenn man wiederum den Umfragen glauben darf, so werden die Berliner bei der nächsten Wahl endgültig Nägel mit Köpfen machen: Aller Voraussicht nach wird es eine Rot-Rot-Grüne Stadtregierung geben. So soll verhindert werden, daß die Brandsatzleger zukünftig unter ähnlichen unzumutbaren Arbeitsbedingungen verbunden mit sexueller Diskriminierung ihr revolutionäres Werk verrichten müssen. Fahndungsaufrufe werden dann endlich artgerecht gegendert werden.

Belohnungen zur Ergreifung der Täter auszusetzen stößt bereits jetzt auf technische Schwierigkeiten, da die hierzu nötigen Mittel schon für die Förderung des Kampfes gegen Rechts und Gesetz verplant sind. An verschiedenen denkbaren Szenarien, eine bereits existierende und anderswo hochgeschätzte Partei-Alternative bei den kommenden Wahlen im September herauszubetrügen wird derzeit noch gearbeitet.















