Gut geplant ist halb erfroren

Josef Thoma

Wie gesagt: Diese Stadt ist pleite, baufällig und dysfunktional: Aber das ist von ihren Bewohnern über viele Jahre minutiös geplant. Wenn man wiederum den Umfragen glauben darf, so werden die Berliner bei der nächsten Wahl endgültig Nägel mit Köpfen machen: Aller Voraussicht nach wird es eine Rot-Rot-Grüne Stadtregierung geben. So soll verhindert werden, daß die Brandsatzleger zukünftig unter ähnlichen unzumutbaren Arbeitsbedingungen verbunden mit sexueller Diskriminierung ihr revolutionäres Werk verrichten müssen. Fahndungsaufrufe werden dann endlich artgerecht gegendert werden.

Belohnungen zur Ergreifung der Täter auszusetzen stößt bereits jetzt auf technische Schwierigkeiten, da die hierzu nötigen Mittel schon für die Förderung des Kampfes gegen Rechts und Gesetz verplant sind. An verschiedenen denkbaren Szenarien, eine bereits existierende und anderswo hochgeschätzte Partei-Alternative bei den kommenden Wahlen im September herauszubetrügen wird derzeit noch gearbeitet.






  1. Avatar von Dr in Faustus hat beschlossen und verkündet 👈
    Dr in Faustus hat beschlossen und verkündet 👈

    Applaus, Applaus,der Künstler und das ist Neidkos anzuerkennen 👍Nicht wie die FuggerBonzen,die dir nicht das schwarze unter den Fingernägeln gönnen,diese Schmarotzer 🔪🔪🔪🔨
    Besser als jeder,ich betonen jeder Öffentlich,Unrechtliche,was steht’s und ständig mit Gefahr für Leib und Leben agiert,der glatte für diese wie beschrieben von Herrn Thomas Höllenritt.So läuft’s nun mal mit der Eiskalten Klinge.👈

