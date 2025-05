GEZ bezahlen – und von ARD und ZDF sogar 520 Euro im Monat bekommen.

Klingt komisch, ist aber so.

Viele Ihrer Freunde, Kollegen oder Nachbarn schauen keine Tagesschau mehr. Die Wahrheiten erreichen daher nicht mehr alle Bürger. Sie zahlen jedoch die GEZ-Gebühr. Sie verpassen auch die Heute-Nachrichten und verzichten auf die tollen und wissenswerten Talkshows. Das ist schade, denn da gehen ganz wichtige Informationen verloren.

Hier können Sie verdienen

Werden Sie nebenberuflicher Medienbotschafter, bei freier Zeiteinteilung. Was müssen Sie tun? Sie erzählen einfach weiter, was gestern in der „Tagesschau“ oder einer anderen Sendung gesagt wurde. Zum Beispiel in der Kantine oder beim Frühstück am Arbeitsplatz. Ganz locker, so nebenbei. Das ist schon alles.

Dafür bekommen Sie 520 Euro im Monat.

Ohne Nachtschicht, ohne Schichtplan. Einfach so für das, was viele ohnehin gern machen: plaudern. Jeden Morgen kommt gegen 4 Uhr eine E-Mail. Darin steht, worum es in ausgewählten Sendungen am Vortag ging, verständlich erklärt. Sie müssen nichts auswendig lernen. Es reicht, wenn Sie Bescheid wissen.

Einmal pro Woche füllen Sie einen kleinen Fragebogen aus.

Zwanzig kurze Punkte, zum Ankreuzen oder Ausfüllen. Ob man Ihnen zugehört hat, ob sich ein Gespräch ergeben hat, das genügt schon.

Und ganz am Schluss: Feld 20.

Dieses Feld ist freiwillig. Dort können Sie, wenn Sie möchten, Namen von Personen eintragen, die sich besonders kritisch über ARD, ZDF oder die GEZ geäußert haben. Nur falls Sie es für wichtig halten. Es muss nicht sein.

Mitmachen ist ganz einfach.

Ein kurzer Lebenslauf genügt. Bewerbung per Mail an die Personalbüros von ARD, ZDF oder einem speziellen Sender, wie Phoenix, RBB etc.

Gutes tun, Fakten weitererzählen und dabei 520 Euro im Monat verdienen.

Das ist der neue Nebenjob für Menschen mit Herz, Verstand und Treue zu unserer Regierung. Man wird es Ihnen danken.