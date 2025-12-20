Der Geburtenrückgang in Deutschland und Europa ist unübersehbar. Wenn das so weitergeht, dann sterben wir aus. Die bisherige Neigung der Menschen, sich zu vermehren, lässt spürbar nach. Wenn nun zwei Menschen sich meistens in der Nacht auf einer Fläche von vielleicht zweimal zwei Metern begegnen, meistens in liegender Weise, so können durch unbeabsichtigte Bewegungen Ereignisse entstehen, die zum Bevölkerungswachstum beitragen.

Warum dieser Vorgang als G-Verkehr bezeichnet wird, ist rätselhaft. Von großartiger Mobilität ist dabei nichts zu spüren, weder zehn Meter zurück noch zehn Meter vor. Nach EU-Richtlinie 2033-912 zur Prävention hormonbedingter Fehlassoziationen sei dieser Begriff zur Beschreibung der Fortpflanzung höchst unpassend und mit modernem Jugendschutz nicht mehr vereinbar. Dazu komme ein weiteres Problem. Das Wort Verkehr taucht in der deutschen Sprache sehr häufig auf, so häufig, dass es aus Sicht der EU jederzeit zu Missverständnissen kommen könne. Insbesondere auch bei jenen, die seit 2015 Sprachkurse belegen.

Straßenverkehr, Rechtsverkehr, Zahlungsverkehr, Postverkehr, Personenverkehr. Die Liste ist so lang wie der Eifer der Brüsseler Sprachreiniger. Das Wort Verkehr gilt den Kommissaren inzwischen als schlechtes Beispiel für die Jugend. Was soll ein junger Mensch nur denken, wenn er Straßenverkehr hört und spontan hormonbedingt an G-Verkehr denkt. Das überfordert die Seele von Hormon erwachenden Jugendlichen, deren Emotionalität von der EU sonst vor allem Schädlichen bewahrt wird. Sexistische Computerspiele sind verboten, unpassende Begriffe in Schulbüchern entfernt und von Algorithmen aus Internetchats automatisch gelöscht. Selbst Werbung ist streng reguliert. Bikini-Mädchen bei Autoreifenwerbung gelten als sexistisch und sind verboten. Alles zum Schutz der Jugend, sagen die EU-Richtlinien, die ständig erweitert werden.

Nur das Wort „Verkehr“ rutscht immer wieder durch.

Ein Wort, das im Schlafzimmer und auf der Autobahn gleichzeitig lebt, bringt die EU-Ordnung ins Wanken. Die Gesellschaft achtet sonst streng auf sprachliche Reinheit, doch hier läuft ein doppeldeutiger Begriff täglich frei herum wie ein Kaninchen im Gemüsegarten.

Die geplante Lösung aus Brüssel lautet deshalb, es muss verhindert werden. Ab sofort sollen alle Begriffe, die das Wort Verkehr enthalten, umformuliert werden. Das Wort Verkehr soll vollständig aus dem Duden verschwinden. Die hormongesteuerte Jugend soll künftig ungestört heranwachsen, ohne dauernde Ablenkung durch Begriffe, die plötzlich in gedanklich in Richtung G-Verkehr abbiegen.

Und hier die ersten Ersatzbegriffe nach neuer EU-Richtlinie 2033-912:

Straßenverkehr wird zu Straßenablaufsystem

Flugverkehr wird zu Luftaustauschbetrieb

Zahlungsverkehr wird zu Geldflussabwicklung

Postverkehr wird zu Briefaustauschwesen

In unserer geliebten EU hat eben alles seine gute Ordnung.