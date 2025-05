ES HERRSCHT KOTZPFLICHT: „MERZ IST TOLL.“

MIT VORAUSEILENDEM KRIEGERDENKMAL-SALUT VON DER (H)EILIGEN JOHANNA DER SCHLACHTHÖFE „MERZ IST TOLL.“

Wir leben – wieder einmal (sic) – in „großen Zeiten“: GERMANY GROUND ZERO POINTS!

„MERZ IST TOLL.“

SI VIS PACEM PARA BELLUM – KRIEG IST TOLL: „MERZ IST TOLL.“ (Definition laut Wikipedia: Diagnose „A82.-„: „rabies“, von latein: „rabere“: „toll sein“)

„MERZ IST TOLL.“

DER „MERZBAU“ IST TOLL: wie beim „Größten Kanzler aller Zeiten“ in Berlin – so wie auch bei Kurt Schwitters in Hannover.

DIE „MERZKUNST“ IST TOLL: wie beim GAGA-Ersatz besagten „GröKaZ“ in Berlin – so wie auch beim DADA-Ersatz in Hannover.

„MERZ IST TOLL: EIN STAATSVAMPIR VOM SCHEITEL BIS ZUR SOHLE. MERZ IST TOLL. WOLLT IHR DEN TOTALEN MERZ? MERZ IST TOLL: TOTALER UND RADIKALER, ALS IHR IHN EUCH ÜBERHAUPT VORSTELLEN KÖNNT? JAWOLL – MERZ IST TOLL UND WIRD SICH SEINEN SCHNEID WEDER ABSCHNEIDEN NOCH NEHMEN LASSEN. JAWOLL – MERZ IST TOLL: WOLLT IHR HÖLLENHUNDE DEN TOTALEN HÖLLENHUNDERITT AUF DEM TOTALEN TAURUS-BUMERANG?

„JAWOLL – MERZ IST TOLL!“

Dialog nach dem Fronteinsatz:

„Der Schüttelmajor!!!“

„Du willst wissen, wieviel Dein Panzer wert ist?“

„Jaaa!!!“

„Auf ‚wir-kaufen-deinen-panzer.de‚ (*) erfährst Du, wieviel Dein Panzer wert ist.“

(*: Ist bereits registriert als „Domain“!)

„JAWOLL – MERZ IST TOLL! UND DER IWAN SCHLÄFT NICHT UND STEHT VOR DER TÜR DES BRANDENBURGER TORES UND WILL UNS HÖLLENHUNDEN EINE HÖLLENHÜNDISCHE HÖLLENANGST MACHEN … JAWOLL! JAWOLL! JAWOLL! JAWOLL – MERZ IST TOLL: WOLLT IHR DEN TOTALEN MERZ MIT DEM TOTALEN HÖLLENHUNDERITT AUF DEM TOTALEN DOKTOR SELTSAM?“

(„Dr. Strangelove“, Stanley Kubrick:

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Dr._Seltsam_oder:_Wie_ich_lernte,_die_Bombe_zu_lieben

DIE STUNDE DER WAHRHEIT: 1964 Spielfilm – Fiktion – Komödie! <–> 2025 KEIN Spielfilm – KEINE Fiktion – KEINE Komödie!)

„JAWOLL – MERZ IST TOLL! FRIEDEN UND FREIHEIT: DAS IST DIE FALSCHE REIHENFOLGE. JAWOLL – MERZ IST TOLL: NICHT DER FRIEDEN IST DAS WICHTIGSTE. JAWOLL – MERZ IST TOLL: FRIEDEN GIBT ES AUF JEDEM FRIEDHOF.“

„MERZ IST TOLL.“

ES HERRSCHT KOTZPFLICHT – wie beim Durchmarsch der braunen Kolonnen durch das Brandenburger Tor Anno XXXIII – so wie auch beim Durchmarsch der „XDU-Parteikolonnen“ durch die „Waschmaschine“ des „Größten Kanzleramtes aller Zeiten“ Anno XXV.

„MERZ IST TOLL.“

Wo aber bleibt da noch das Positive Anno Domini MMXXV? Das Positive ist: „Die Gnade der späten Geburt“; will heißen: „Die Exklusivität, in der ENDZEIT zu leben“. Ach, wie herrlich doch der Merzensonne Sadomaso-Maienwonne! Genießen wir also „ultimativ“ die vorletzten Tage vor dem DIES IRAE: CARPE DIEM! SI VIS PACEM PARA BELLUM: Pro sit!

„JAWOLL – MERZ IST TOLL!“

Auch Max Beckmann ist wieder da: „Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte.“ JAWOLL – ES HERRSCHT KOTZPFLICHT: „MERZ IST TOLL.“