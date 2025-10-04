Nach gleich zwei Sperrungen des Münchner Flughafens wegen rätselhafter Drohnensichtungen fordert Bayerns Ministerpräsident Markus Söder jetzt harte Maßnahmen: „Abschießen statt abwarten!“ – so zitiert ihn die Welt in ihrem Bericht über den lahmgelegten Flugverkehr. Doch während die Politik noch nach oben schaut, haben die Drohnen längst eine neue Dimension erobert – sie operieren jetzt unterirdisch!

Beweis gefällig? Ein exklusives Foto zeigt eine der Maschinen beim Abtauchen in einen geöffneten Gully. Kein Witz – die Hightech-Flieger verschwinden einfach in der Kanalisation! Offenbar nutzen sie dort das städtische Rohrnetz als geheimes Tunnelsystem, um unerkannt von Stadt zu Stadt zu gelangen. Augenzeugen berichten von surrenden Geräuschen aus der Tiefe, kurz bevor Kanaldeckel verdächtig vibrieren.

Was genau die Drohnen im Untergrund treiben, weiß niemand. Manche sprechen von Datensammlung, andere vermuten geheime Wartungsstationen der EU – betrieben von Fröschen mit WLAN. Sicher ist nur: Während Söder über Abwehrsysteme am Himmel nachdenkt, könnte die eigentliche Invasion längst von unten kommen.

Die Drohnen haben das Fliegen perfektioniert – und das Schleichen gleich dazugelernt.