Die Europäer könnten nicht in einen Krieg gegen die USA ziehen

Armin Laschet, der Lächler vom Ahrtal, setzt auf Diplomatie im Streit um Grönland, als gebe es da noch etwas zu gewinnen für die „Europäer“.  „Wir müssen den Amerikanern in diplomatischen Gesprächen deutlich machen, dass ein militärisches Vorgehen gegen ein kleines Nato-Land das letzte Vertrauen in die Allianz zerstören würde“, sagte er in einem Interview mit der Funke Mediengruppe. Irgendwie drollig

  Ralf.Michael
    Ralf.Michael

    Der Armin Laschet ist wirklich drollig, wussten Sie das etwa noch nicht ? Keine Angst, solche Leute nimmt Niemand ernst …. ^_^

