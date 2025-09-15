Bundesabkanzler*in vereidigt

Wenn wir so weiter machen, bekommt D-Land bald ein würdiges Regierungsoberhaupt:

Ich schwöre bei allen funkelnden Sternen des queeren Kosmos, meine übermenschliche Glitzerkraft dem Wohl aller Menschen in D-Land zu widmen – gleich welchen Geschlechts, egal ob weiblich, männlich, nicht-binär, agender, genderqueer, trans, genderfluid, bigender, pangender, demigender, two-spirit oder jede andere fabelhafte Identität, die das Universum zu bieten hat!

Ich werde ihren Nutzen mit einem Regenbogen-Booster maximieren, Schaden mit magischer Dildokraft wegsprengen, das Grundgesetz wie einen heiligen Discoball verehren, meine Pflichten mit einem zwinkernden Glitzertanz erfüllen und Gerechtigkeit für jede*n, ob Mensch, Fabelwesen oder intergalaktischer Gast, mit einem Fabulous-Level jenseits aller Skalen üben. So wahr mir Satan helfe.