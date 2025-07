Breaking News: Gesellschaft für Erdanpassung gibt bekannt – Die Erde wird wieder flach gemacht!

„Die Wahrheit setzt sich durch – wir ziehen jetzt die Konsequenzen.“

Berlin – In einer historisch nie dagewesenen Pressekonferenz hat die Gesellschaft für Erdanpassung (GfE) heute Vormittag verkündet, dass die Erde „in den kommenden Wochen planmäßig entkugelt“ und wieder in ihre ursprüngliche Form gebracht werde – nämlich flach.

„Die Entscheidung fiel uns nicht leicht“, sagte GfE-Sprecherin Dr. Ingrid Ebenmaß mit ernster Miene. „Aber angesichts der stetig steigenden Zahl an Menschen, die auf TikTok, Telegram und YouTube endlich die wahren Zusammenhänge erkennen, müssen wir uns der Wahrheit beugen. Kugel war gestern.“

Globus-Ausverkauf bei Ikea

Bereits am Nachmittag war das Ausmaß der Entscheidung zu spüren: Ikea kündigte den „endgültigen Räumungsverkauf“ seiner Globus-Abteilung an. Kunden berichteten von wütenden Demonstranten vor den Filialen, die mit Wasserwaagen, Laserpointern und Bibelzitaten forderten, „die Welt wieder auf Linie zu bringen“.

Der Sprecher der Bewegung „Flatfluencer United“ lobte den Schritt: „Endlich reagiert das Establishment. Unsere Community hat jahrelang bewiesen, dass es keinen einzigen Beweis für eine Kugelerde gibt, den man nicht mit einem schlecht beleuchteten Handyvideo und einem energischen Monolog in Kapuzenpulli widerlegen könnte!“

Erdluft wird abgelassen – Globale Entlüftung beginnt Dienstag

Laut GfE wird die Abflachung durch eine kontrollierte Entlüftung des Erdkerns erfolgen. Erste Ventile wurden bereits am Ätna, dem Vesuv und einem geheimen Zugang in Wanne-Eickel installiert. „Wir lassen die Luft langsam ab – etwa wie bei einem alten Gummiboot. Bis Weihnachten ist die Erdkrümmung Geschichte“, so Dr. Ebenmaß.

Besonders erfreut zeigt sich die Transportbranche: „Endlich gerade Straßen! Nie wieder Reibungsverluste durch Neigung!“, jubelt der Vorsitzende des Verbandes für Flachstraßenlogistik.

Globuli jetzt offiziell als Anti-Schwerkraftmittel zugelassen

Im Zuge der Umstellung hat das Gesundheitsministerium außerdem bekannt gegeben, dass Globuli ab sofort als anerkannte Gegenschwerkraftmittel gelten. Ein Sprecher erklärte: „Wenn die Erde flach ist, fallen Menschen ja eigentlich gar nicht runter – außer sie haben zu wenig Globuli im System.“

Ausblick: Neue Weltkarte mit Bonusfläche

Mit der Umstellung sollen auch neue Gebiete sichtbar werden, die sich bislang „unter dem Erdrand versteckt“ hielten. Verschwörungsexperten hoffen auf die lang vermisste Kolonie „Neu-Neuschwabenland“, das Atlantis von Telegram, sowie eine gut erhaltene McDonald’s-Filiale aus dem Jahr 1982.

Die UN zeigte sich besorgt: „Wir befürchten Konflikte um die jetzt neu zugänglichen Randgebiete.“ China hat bereits Anspruch auf die „linke obere Ecke“ der flachen Erde erhoben. Elon Musk hingegen kündigte an, „die neue Unterseite als Mars-Ersatz“ zu besiedeln.

Hinweis der Redaktion:

Bitte nehmen Sie diesen Artikel nicht zu ernst. Außer, Sie tun es sowieso schon – dann ist es vermutlich eh zu spät.