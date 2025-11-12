Zweiter AfD-Vizebürgermeister in Gelsenkirchen binnen zwei Tagen gewählt

Das politische Eis in NRW bröckelt: Am Mittwochabend wurde Wolfgang Gleba (AfD) zum stellvertretenden Bezirksbürgermeister von Gelsenkirchen-Ost gewählt. Damit stellt die AfD nun bereits zwei stellvertretende Bezirksbürgermeister in Gelsenkirchen – ein weiterer Schritt im politischen Vormarsch der Partei, wie die AfD NRW mitteilte.

Gleba zeigte sich nach seiner Wahl dankbar und betonte, er wolle das Amt mit „Demut und Respekt“ ausüben. Er sehe seine neue Rolle nicht als persönliche Auszeichnung, sondern als Verpflichtung gegenüber den Bürgern des Stadtteils. Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg sei für ihn selbstverständlich.

AfD-Kreissprecherin Enxhi Seli-Zacharias sprach von einem klaren Signal: „Zwei Bezirksbürgermeister in zwei Tagen sind ein deutliches Zeichen! Die AfD ist in Gelsenkirchen nicht mehr wegzudenken.“ Sie lobte Gleba als „den richtigen Mann für dieses wichtige Amt“.

Auch NRW-Landessprecher Dr. Martin Vincentz sieht in der Wahl ein politisches Beben: „Das Eis in NRW ist gebrochen. Merz, Wüst und Co. können die Brandmauer so hoch ziehen, wie sie wollen – sie hat längst Löcher so groß wie Rathaustüren.“ Die Botschaft sei klar: Die AfD wolle, könne und werde regieren.