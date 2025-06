Zwang statt Freiheit! CDU will unsere Kinder für den Krieg rekrutieren

Der neue Wehrbeauftragte Henning Otte (CDU) zeigt gleich, wo die Reise hingehen soll: Richtung Kasernenhof – notfalls mit Zwang! Wie phoenix berichtet, will Otte die freiwillige Personalgewinnung der Bundeswehr nur dulden, solange sie funktioniert. Wenn nicht genug junge Leute strammstehen, sollen sie eben gezwungen werden. So klingt sie also, die „Zeitenwende“: Totalitärer Ton im Tarnanzug.

Was kommt als Nächstes? Hausbesuche zur Musterung? Wer sich dem Kriegsspiel der NATO verweigert, wird dann zum Staatsfeind erklärt? Der CDU-Funktionär träumt vom Durchgreifen – und spricht dabei wie ein General im Wahlkampf. Das Bundesverteidigungsministerium soll liefern, die Jugend marschieren, und wohin? In den Tod! Nicht mit uns!