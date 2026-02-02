Zuwanderung und Kriminalität: Neue Messgröße haut einen um

Es ist unstrittig, dass mit der schrankenlosen Einwanderung auch schrankenlose Kriminalität hereingekommen ist. Das war nicht anders zu erwarten und ist auf aller Welt das Gleiche, was die Sache aber keinen Schlag besser macht. Kein Volksfest brauchte früher Barrieren und Polizisten mit Maschinenpistolen. Die Gerichte in Deutschland hatten keinerlei Zugangskontrollen. Man lief ein und aus wie bei Karstadt und Kaufhof.  In den Gerichtsgebäuden stieß man ab und zu auf einen Wachtmeister, dessen Kollegen meist in ihrer eigenen Stube saßen. . Der allgemeine Respekt vor der Justiz erforderte weder Röntgenschleusen noch schusssicheres Glas. Auch wurden Mord-, Messer– und Gewaltfälle nur zu einem  Bruchteil des heutigen Aufkommens verhandelt. Von Justizpersonal-bedrohenden und einschüchternden Clans war nirgendwo die Rede. Laut einem Herrn Frank-Spalter war das aber nicht das „beste Deutschland aller Zeiten“. Das haben wir angeblich erst seit kurzem. 

Wer sich fernhält von der Manipulations-marinierten Volksverblödung der Staatsfunker und Kartellmedien, stößt auf Zahlen, die permanentes Aufstoßen hervorrufen. Der verdienstvollen Gelsenkirchener AfD-Landtagsabgeordneten Enxhi Seli-Zacharias verdanken wir einen aufschlussreichen Artikel mit einer neuartigen Grafik. Sie zeigt die Kriminalitätszahlen von Einwanderungskollektiven ohne die übliche Herunterverdünnung durch politische Spin-Doktoren. Genauer: Sie zeigt den Prozentsatz der  Gewaltkriminalitäts-Verdächtigen bezogen auf die Kopfzahl der eigenen Landsleute, also von Syrern bezogen auf Syrer in Deutschland oder von Deutschen bezogen auf Deutsche. Das Verhältnis heißt „Tatverdächtigenbelastungszahl“ und legt jeweils 100.000 Leute rechnerisch zugrunde. Das Wortungetüm sollte nicht vom genauen Hinsehen abhalten.
Es offenbart, dass „Nafris“ genannte Nordafrikaner aus Marokko 3.388 Tatverdächtige auf 100.000 Marokkaner stellen, während das Verhältnis Deutsch zu Deutschen 272 auf 100.000 beträgt. Der Unterschied  liegt beim 12,5-Fachen. 

Das ist Mathematik. Aber wer mit Zahlen erstens rechnen kann und die Ergebnisse auch noch bekannt gibt, wird von den 18 deutschen Inlands-Spionagediensten als verdächtig eingestuft. Sei’s drum und vielen Dank, Frau Seli-Zacharias.

    Ach wirklich,wer hätte das gedacht? Alles wie gehabt,nicht wahr… 👊 🔪🔪🔪🔨

    Die Völkerwanderungen hat der Rechtstaat zu verantworten, welcher sich bei näherem Hinsehen als mafiaähnliche Sekte entpuppt!

    Die tagtäglich diskutierten Ökonomiethemen im Zusammenhang mit dem Geldsystem, werden von Ökonomen, Fachleuten und Politik gehalten, welche nachweislich (Fakten) das Geldsystem-Alzheimersymptom als Ergebnis der Bildungsverwahrlosung (Ursache) zeigen! Wer behauptet, er sei Geldgeber der Banken und des Staats, behauptet auch, dass die lebenswichtigen Mikroben zu Erregern mutieren. Alles LUG und TRUG!

    Das Geld-, Staats- und Sozialwesen, verkörpern dem Wesen und Sinn nach, ein Leistungsaustausch-Umlagesystem und nicht wie staatlich, bildungsnah verordnet, um ein intermediäres-Zahler-System!

    Haben Sie Ihre Wissensfähigkeit noch nie hinterfragt? Warum glauben Sie, dass Sie als Steuer- und Sozialzahler den Staat und die Vorsorge finanzieren? Erhalten Sie, wie erlernt, das Geld von Ausserirdischen? Die Steuer- und Sozialreformen werden auf der Basis des Bildungsbetruges vorgenommen! Das Sektenmitglied wird von der Politiksekte belogen und betrogen! Das ist FAKT!

    Weiteleitung für Wissenswillige wäre sinnvoll, denn die geistige Revolution, wie sie Henry Ford prophezeite bleibt aus, weil die staatlich verordnete Missbildung, derart tief in das Bewusstsein abgespeichert ist!

    Wäre das Bewusstsein korrekt gebildet, würden die Völkerwanderungen aus wirtschaftlichen Gründen ausbleiben, denn das Geldsystem, korrekt verstanden und organisiert, verhindert Preiskampfglobalismus, Armut und Existenzkämpfe, denn jedes Land kann seine Bedürfnisse mittels Buchungsziffern abdecken! Ein Import sind nur für Güter notwendig, welche man selbst nicht hat, oder nicht produzieren will!

    Die grösste Herausforderung der Menschheit ist es jedoch, zu erkennen, dass die bewusste und zielgerichtete Manipulation der Verhaltensweisen und Einstellungen der Menschheit, ein wesentlicher Bestandteil demokratischer Gesellschaften und Organisationen ist, welche im Verborgenen arbeiten, und die gesellschaftlichen Abläufe lenken. Sie sind die eigentlichen Regierungen in unserem Land. Wir werden von Personen regiert, deren Namen wir noch nie gehört haben. Sie beeinflussen, wie die Realität zeigt, unsere Meinungen, unseren Geschmack, unsere Gedanken.

