Zerstörerisch: Bundesrat will Arbeitsmarkt noch schneller für Asylbewerber öffnen

Wie bitte? Asylbewerbern soll nach dem Wille den Bundesrates (sic!) grundsätzlich bereits nach drei Monaten der Zugang zum regulären Arbeitsmarkt eröffnet werden. Wie der Bundesrat in einem Gesetzentwurf „zur frühzeitigen Integration von Asylbewerbern in den Arbeitsmarkt“ (20/14729) ausführt, ist die Bundesrepublik „durch die unkontrollierte Zuwanderung bei der Aufnahme und Integration von Geflüchteten in allen Bereichen an ihrer Belastungsgrenze angelangt“.

Gleich im Anschluss an die Bankrotterklärung folgt die nächste faustdicke Lüge, die noch dazu im Widerspruch zum vorher Gesagtem steht.

Gleichzeitig trügen Migranten als Menschen und als Fach- und Arbeitskräfte zur Vielfalt und zum Wohlstand des Landes bei.

Was denn nun? Sind diese „Asylbewerber“ Belastung oder Bereicherung? Es gibt genügend einheimische Arbeitslose und in naher Zukunft werden es noch mehr. Für die Masseneinwanderung in unsere Sozialsysteme, wozu auch der subventionierte Arbeitsmarkt gehört, gibt es bereits eine effektive Lösung: Remigration!