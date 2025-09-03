ZeroHedge: EU rast in den Abgrund

Die EU steuert mit Vollgas auf den Kollaps zu – und ihre Eliten liefern die Beweise, schreibt heute ZeroHedge. Kanzler Merz gibt in Osnabrück zu: Der Sozialstaat ist am Ende, nicht mehr finanzierbar. Ein Hauch Ehrlichkeit, doch Lösungen? Fehlanzeige! Kein Wort zu Marktwirtschaft oder Bürokratieabbau, nur weiter so im Schuldenrausch. Die Wirtschaft schrumpft, die Depression ist real – 4-5 % Minus im privaten Sektor, während der Staat mit 3,5 % Neuverschuldung prahlt.

In Brüsselcopy-paste Brüssel schürt weiter das Feuer: Mario Draghi fordert mehr Zentralisierung, weniger Demokratie – das alte Rezept, das Europa krank macht. Technokratische Machtkonzentration, Medienmanipulation und Zensur sollen Widerstand ersticken. Christine Lagarde ergänzt: Ohne Massenmigration kein Wachstum! Kein Wort zu Sicherheitsrisiken, kulturellen Konflikten oder KI als Alternative. Ihre Worte in Jackson Hole zeigen: Die Eliten ignorieren die Realität, während die USA bereits umsteuern.

Merz, Draghi, Lagarde – ein Trio des Scheiterns. Energiekrise, Überregulierung, unkontrollierte Migration: Die EU opfert Kultur und Wirtschaft für zentralistische Machtfantasien. Steuererhöhungen drohen, der Bürger bleibt auf der Strecke. Der Kollaps ist programmiert.

Quelle: ZeroHedge