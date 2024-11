Zentrum für Islamische Theologie soll 23 Millionen kosten

in

Der religionspolitische AfD-Fraktionssprecher Rüdiger Klos MdL hat den 23 Millionen Euro teuren Neubau des Zentrums für Islamische Theologie an der Uni Tübingen als völlig falsches Signal kritisiert:

„Die Absolventen würden nicht nur auf die Arbeit als Religionslehrer, sondern auch auf die in Krankenhäusern, Gefängnissen und der Flüchtlingsarbeit vorbereitet. Das ist ein absurdes Unterwerfungssignal. Gibt es solche Berufsbilder in Afghanistan oder gar Saudi-Arabien, wo bis heute bei Strafe verboten ist, einen christlichen Gottesdienst zu feiern, christliche Symbole mit sich zu führen oder die Errichtung von Kirchen verboten ist? Dazu kommen bis heute nicht vollständig ausgeräumte Vorwürfe, dass islamische Verbände wie DITIB zu viel Einfluss auf die Lehre nehmen, oder die der Kooperation mit Islamisten, die frauenfeindliche oder antisemitische Positionen vertreten. Und nein, Herr Kretschmann, der Islam gehört nicht zu Deutschland, und ja, Religion und Glaube gehören noch zu Deutschland. Wer das anders sieht, sorgt sich nicht um unsere christlich-abendländischen Traditionen und Werte – er will sie nicht!“