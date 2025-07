Zensur-Export in die USA? – EU-Propagandagesetz sorgt für diplomatischen Zoff

Brüssel liefert den nächsten Knaller: Laut einem aktuellen Bericht von Reclaim The Net sorgt der sogenannte „Digital Services Act“ (DSA) der EU in den USA für mächtig Ärger. Amerikanische Tech-Unternehmen und Politiker werfen der EU vor, unter dem Deckmantel der „Desinformation“ in Wahrheit ein groß angelegtes Zensurprogramm durchzudrücken – und das nicht nur innerhalb Europas, sondern mit direktem Einfluss auf internationale Plattformen.

