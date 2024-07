Zeitenwende europaweit: “Eine Zensur findet täglich und überall statt”. Ein Sender und ein Konto nach dem anderen werden blockiert.

Die – von Kritikern als linksfaschistisch bezeichneten – Zeitenwenden in Deutschland fressen auch in Nachbarländern um sich: Die woke Cancel-culture der US-Globalisten und ihrer Regierungs-Marionetten hat aktuell zum Lizenzentzug des französischen Senders “C8” geführt. Der war offenbar zu regierungskritisch. Das Verbot aus dem Land, das Rothschild-Bankbevollmächtigte als Präsidenten hat, reiht sich ein in eine Endloskette von Unterdrückung, Machtmissbrauch und Zensur. Man erinnert sich: Wenige Monate zuvor ist der regierungskritische österreichische Privatsender “AUF1” von den Behörden verboten worden. In Deutschland wurden die Macher der Minizeitschrift “Compact” von polizeilichen Überfallkommandos – so die Wahrnehmung – an mehreren Orten gleichzeitig heimgesucht und die Leute stehen auf einen Schlag mittellos daher und bitten um Spenden zum Lebensunterhalt.

Der Ministervorwurf an sie: Die Menschenwürde sei missachtet worden. Dass die Durchsuchungen mit Pressefotografen direkt gegen die Menschenwürde verstießen, ist bei dem IQ der Absender wohl nicht zu vermitteln. Vor Längerem sind die privaten Medienplattformen Ken-FM und weitere youtube-Kanäle mit Hunderttausenden Folgern abgeschaltet worden. Selbst der ex-Welt-Redakteur Henryk Broder wurde von youtube stillgelegt und musste mit fünfstelligen Summen (wer hat die schon oder kann sie sammeln?) juristisch freigeboxt werden. Wer publizistisch quer denkt und Geld für Veranstaltungen sammelte, wurde in Deutschland nicht nur stillgelegt, sondern für Monate in Untersuchungshaft gesteckt. Wer auf der russischen Seite der Ukrainefront ungefragt die Kamera draufhielt und das – ohne die in Deutschland gängige Benebelung durch sogenannte “Experten” – ins Netz stellte, wurde staatsanwaltschaftlich verfolgt, ohne zu wissen warum. Kritischen Journalisten wurde geheimdienstlich und polizeilich nachgestellt und sie flogen aus der Bundespressekonferenz, offenbar weil sie zu viele unerwünschte Fragen stellten oder zu viel wussten.

Wer noch nicht blockiert ist, dem sperren die Banken das Konto

Das alles ist nur die Spitze des Eisbergs täglich flächendeckender einschüchternder Hausdurchsuchungen wegen Bagatellen und Tausender Beleidigungsanzeigen von Politikern und Regierungsorganisationen, die Polizei und Justiz von schwerwiegenden Arbeiten (da wären z.B. unvollstreckte Haftbefehle in Hunderttausender Anzahl) abhalten. Als besonders infam muss die Aufforderung der Geheimdienstministerin gelten, sogar Gastwirte zur Blockade von Regierungskritikern, von ihr als “Rechtsextreme” bezeichnet, einzusetzen. Dazu die ARD: “Lokale Polizei- und Ordnungsbehörden wie die Gewerbe- und Gaststättenaufsicht sollen – basierend auf Informationen des Verfassungsschutzes – möglichst rechtsextremistische Veranstaltungen untersagen”.

Genau wie bei Gastwirtschaften kann der behördliche Druck auf Banken funktionieren, denen man – auch andeutungsweise – mit Prüfungen und Schikanen drohen kann. Die Institute kündigen reihenweise Regierungskritikern und ihren Plattformen die Bankkonten ohne das zu begründen. Damit wird die Mafia-artige Kultur der Bedrohung und Zensur von Regierungskritikern in Deutschland zum Regelfall.