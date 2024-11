ZEIT beleidigt Trump mit „Fuck“ in der Titelzeile

Manchmal glaubt man, schon alles gesehen zu haben – und dann kommt die ZEIT und beleidigt den nächsten US-Präsidenten mit einem „Fuck“. So reagiert also eine früher angesehene deutsche Zeitung auf den Wahlsieg von Donald Trump. „Fuck“ bedeutet übersetzt „Fick dich“. Ja, richtig gelesen. Ein offener Schlag ins Gesicht, eine grobe Beleidigung, die man hier wohl kaum erwartet hätte. Es ist, als würde die ZEIT sagen: „Trump soll sich verpissen.“

Hat die ZEIT völlig den Respekt verloren? Hat man in einer Redaktion, die früher für gute Analysen bekannt war, jetzt das Niveau der Gasse erreicht? Selbst wer mit Trump nichts anfangen kann, würde sich kaum zu solch einer Wortwahl hinreißen lassen. Haben wir keine Presse, die sich auf seine journalistische Kultur beruft?

Auch die künftige US-Administration wird Deutschland genau beobachten. Sie liest die ZEIT und erschrickt bei dieser Überschrift. Wie muss das wirken? Geht das noch als Meinung eines einzelnen linken Redakteurs durch? Nein, man liest das als Haltung eines meinungsbildenden deutschen Mediums – und damit als Stimme Deutschlands. Was für ein Bild wirft das auf uns? Die Beziehungen zu den USA haben in den letzten Jahren schon gelitten, und jetzt gießt die ZEIT Öl ins Feuer. Ein derartiger Ausfall kann das Verhältnis zu unserem wichtigsten Verbündeten belasten – und das nur, weil sich ein paar Redakteure für besonders mutig hielten. Und dieser Fauxpas wird uns womöglich Milliarden kosten.

Wo ist der Anstand geblieben? Wann ist es in Deutschland okay geworden, einfach mal so „Fick dich“ in die Welt zu posaunen, wenn einem ein Wahlergebnis nicht passt? Was kommt als Nächstes? Wo bleibt der Respekt vor der Demokratie – auch wenn sie ein Ergebnis bringt, das einem vielleicht nicht gefällt?

Dieser Titel der ZEIT ist kein „kreatives Stilmittel“. Er ist eine Entgleisung. Und ehrlich gesagt, eine Schande. Es bleibt zu hoffen, dass unsere amerikanischen Freunde das nicht als den neuen Standard deutscher Berichterstattung ansehen – denn das sind wir nicht.

https://www.zeit.de/kultur/2024-11/cnn-fox-news-live-berichterstattung-us-wahl-2024

Falls die Zeit diese Seite ändert, hier ist der Screenshot vom 7.11.24, 05:00 Uhr

Auch gesichert hier im Webarchiv!