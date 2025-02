ZDF: TV-Show-Klatschen auf Befehl – gegen die AfD!

In der Politsendung „Schlagabtausch“ vom 6. Februar 2025 saß das Studiopublikum nicht zufällig dort. Es wurde mit einer klaren politischen Anweisung eingewiesen. Während Politiker von Grünen und Linken Applaus ernteten, herrschte bei dem AfD-Politiker Totenstille. Was hier passierte, war keine spontane Reaktion – sondern gezielte Manipulation.



Das Studiopublikum wurde beaufragt, nur dann zu klatschen, wenn die Vertreter der Grünen oder Linken sprachen. Bei der AfD hingegen sollte Füße und Hände stille halten. So wird aus einer angeblich neutralen Sendung ein politisches Theater, das die AfD bewusst kleinhalten soll. Die Reaktionen im Studio waren nicht zufällig, sondern exakt vorgegeben: Jubeln für die Grünen, Schweigen für die AfD.



Ein ZDF-Mitarbeiter gab nun zu, dass das Publikum gezielt ausgewählt und instruiert wurde. Die Zuschauer waren keine zufälligen Bürger, sondern Studenten linken Berliner Universitäten. Wie viele Silberlinge an Judaslohn sie bekamen, ist noch nicht bekannt. Kein Applaus für die AfD – das war die klare Vorgabe.



Niemand denkt heute, das ZDF halte sich an den Grundsatz der Unparteilichkeit. Was hier ablief, war kein Versehen, sondern ein geplanter Versuch, die politische Wahrnehmung zu manipulieren.



Und das alles finanzieren wir auch noch mit unseren Gebühren! Das ZDF, das sich als „neutral“ und „unabhängig“ verkauft, entlarvt sich hier als politisch gesteuertes Agenda-Medium. Das ist nicht nur verzerrte Berichterstattung, das ist eine bewusste Manipulation. Und die Zuschauer, die das durchschauen, sind wütend! Die Faust ist geballt, der Zorn wächst, und er wird sich nicht länger stillhalten lassen.