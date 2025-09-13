X-Gemeinde fordert Konsequenzen für #Hayali

Die Nutzer, die heute den Hashtag #Hayali in deutschsprachigen Posts auf X verwenden, fordern vor allem Konsequenzen für die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali aufgrund ihrer kürzlichen Aussagen zum Tod des US-Aktivisten Charlie Kirk. Die Posts drehen sich um eine Kontroverse: Hayali wird vorgeworfen, in einer Sendung impliziert zu haben, Kirk habe den Mord „verdient“ gehabt, was als Hetze, Propaganda oder Verharmlosung von Gewalt kritisiert wird. Viele sehen darin eine Doppelmoral, da Hayali nun selbst über Hass und Drohungen klagt (z. B. in einem Instagram-Video). Die Forderungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:Hauptdemands:

Entlassung oder Kündigung von Dunja Hayali : Zahlreiche Posts rufen explizit zur fristlosen Entlassung auf, da sie als „rassistisch“, „menschenfeindlich“ oder „propagandistisch“ gilt. Beispiele: „sofort und auf der Stelle entlassen werden“ oder Vergleiche mit Compliance-Regeln in Unternehmen, die eine Kündigung erfordern würden. Auch ihr Bundesverdienstkreuz wird ironisch oder kritisch erwähnt, als ob es sie schütze, was die Forderung nach Konsequenzen verstärkt.

: Zahlreiche Posts rufen explizit zur fristlosen Entlassung auf, da sie als „rassistisch“, „menschenfeindlich“ oder „propagandistisch“ gilt. Beispiele: „sofort und auf der Stelle entlassen werden“ oder Vergleiche mit Compliance-Regeln in Unternehmen, die eine Kündigung erfordern würden. Auch ihr Bundesverdienstkreuz wird ironisch oder kritisch erwähnt, als ob es sie schütze, was die Forderung nach Konsequenzen verstärkt. Defunding oder Reform des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks (ÖRR/ZDF) : Viele fordern, den ÖRR zu defundieren oder ganz abzuschaffen, da Hayali als Symbol für „linke Propaganda“ und einseitige Berichterstattung gesehen wird. Slogans wie „#DefundÖRR“ tauchen auf, oft kombiniert mit Vorwürfen, dass Journalisten wie Hayali Fakten verdrehen und polarisieren.

: Viele fordern, den ÖRR zu defundieren oder ganz abzuschaffen, da Hayali als Symbol für „linke Propaganda“ und einseitige Berichterstattung gesehen wird. Slogans wie „#DefundÖRR“ tauchen auf, oft kombiniert mit Vorwürfen, dass Journalisten wie Hayali Fakten verdrehen und polarisieren. Deeskalation und faire Berichterstattung: Weniger aggressive Posts fordern, dass Hayali aufhört, „gnadenlos zu werten“ und stattdessen neutral berichtet. Einige raten ihr, die „Opferrolle“ aufzugeben und sich selbstkritisch zu reflektieren, z. B. „Hören Sie bitte auf, so gnadenlos zu werten. Berichten Sie. Die Fakten.“

Weitere Beobachtungen:

Die Posts sind überwiegend kritisch und sarkastisch (z. B. wiederholte, übertriebene Lobhymnen als Spott). Unterstützende Stimmen sind rar und wirken teils automatisiert.

Der Shitstorm wird als Konsequenz ihrer eigenen Äußerungen dargestellt: „Genieß doch einfach, was du gesät hast.“ oder „schmeckt gerade ihre eigene Medizin“.

Insgesamt überwiegen rechte/konservative Perspektiven, die Hayali mit anderen ÖRR-Journalisten (z. B. Elmar Theveßen) pauschal als ideologisch verurteilen.

Heul leiser, #Hayali!

Einfach unfassbar erbärmlich und peinlich. Dunja #Hayali heult jetzt allen Ernstes rum und beansprucht für sich die #Opferrolle? 🤣🤣🤣

Genieß doch einfach, was du gesät hast.

Willkommen im Internet!#CharlieKirk pic.twitter.com/OTlzRrBIp2 — Tim Kellner (@TimKoffiziell) September 13, 2025

