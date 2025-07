Wird Trump vom Mossad erpresst?

Das passiert, wenn sich „alternative Medien“ kaufen lassen: Der Fall Alex Jones ist besonders herausstechend, denn ohne prominente Hilfe von Elon Musk hätte der zu einer halben Milliarde Dollar Schadensersatz verurteilte Godfather der Truther Bewegung seine Reichweite nicht wieder zurück erhalten und Trump im Wahlkampf unterstützen können. Jetzt steckt der Texaner aber in einer Zwickmühle, denn Trump hat die versprochene Herausgabe der Epstein-Liste abgesagt und damit die MAGA-Basis erzürnt. Sein Hin und Her macht die Sache nicht besser, mal heißt es, es gäbe die Liste gar nicht, dann doch, aber die Demokraten hätten die Akten gefälscht und so weiter …

Da hilft nur eines, die Geschichte vom Retter Amerikas, der den Deep State besiegen und den Sumpf trocken legen wollte, wird umgeschrieben. Der Messias gestaltwandelt sich zum Mossad-Opfer, aber seine Weste bleibt rein. Er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, doch der Geheimdienst hat irgendwas gegen ihn in der Hand, sonst würde er ja die Aufklärung nicht verhindern.

Hier dazu ein Schnipsel aus der Alex Jones Show, wie er mit seinem Standby die Geschichte dreht:

So, why do you think Trump did this? I mean, all my sources say Mossad blackmail, not that he even did it, but people close to him. Trump’s covering for people is what I’ve been told.

