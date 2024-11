Wird Scholz den „Anti-Taurus“ Wahlkampf machen, um anschließend den Krieg gegen Russland auszurufen?

in

In der Geschichte der Bundesrepublik hat es keinen größeren Wahlbetrug als den der Altparteien 2021 gegeben. Vorher plakatierten die Grünen „Keine Waffen in Spannungsgebiete“ , die Union ließ Nordstream II gegen den Willen der USA vollenden, die SPD warb für sichere Arbeitsplätze und die FDP für die ewige Freiheit.

Anschließend wurde alles pervertiert und zerschossen. Die Grünen wurden zu olivgrünen Kriegshetzern, Kanzler Scholz erfand eine „Zeitenwende“ mit der angeblichen Notwendigkeit, die größte Militärrüstung und Verschuldung der Nachkriegszeit anzuhäufen, die FDP wurde zur mächtigsten Abrissbirne des Rechtsstaates und die Christenunion drohte Russland lauter als irgendwer in Europa.

Das angerichtete Chaos von Ampel- und Altparteien erlebt jeder täglich selbst: Kriegsdrohungen und -hetze konkurrieren in Staatsfunk und Medienkartell um Platz Eins, das Portemonnaie hat die galoppierende Schwindsucht und bevor etwas Kritisches öffentlich gesagt wird, sollte man innehalten, da Denunziationsportale und -telefone der Ministerien 24/7 auf Meldung warten.

Wahlbetrug, Rechteabbau und Kriegseintritt sind das Programm 2024, für das Blackrocker Merz die eigenen Anträge weghaut, um Scholz zu verpflichten

Wer nach der dreijährigen Dauerkatastrophe ab 2021 den Altparteien noch irgendetwas glaubt, sollte prüfen, ob er von den Staatsfunkern berieselt und von den Hauptmedien verblödet wird. Der Ratschlag ergibt sich aus der Beobachtung in Umfeld und Bekanntenkreis. Wer nicht erleben will, dass der Putsch von oben nach der Wahl so weiter geht und Spiegelfechter Scholz vorher als „Taurus“-Blockierer und danach mit Blackrock M. als Taurus-Gewendeter und Atomraketen-Stationierer agiert, hat auf dem Wahlzettel eine Alternative.