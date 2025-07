Wird nach Merz auch Klöckner größenwahnsinnig?

Über großkotzige Hohl- und Dummschwätzerei in höchsten deutschen Staatsämtern musste man sich in den vergangenen Monaten oft wundern. Dass sich in der Konsequenz ein Schwachsinn zum anderen gesellt, ist nicht ungewöhnlich. Jetzt will CDU-Frau Klöckner im Bundestag das Wort „Lüge“ verbieten und mit Ordnungsrufen beantworten (hier). Niemand erwartet hohe intellektuelle Leistungen von Sitzungsleitern. Dass aber Worte verboten werden sollen, die inhaltlich zutreffend sein können, zeigt die Neigung zum Totalitären, sobald kleine Geister einmal aufgestiegen sind.

Selbstverständlich muss es möglich sein, im Bundestag jemanden als Lügner zu bezeichnen. Und ebenso selbstverständlich wird derjenige den Beweis anzutreten haben. Erst wenn hier Fehlanzeige kommt, folgen nicht klöcknerische Rufe, sondern Strafanzeigen. So sieht das in einem Rechtsstaat aus, Frau Dingsbums.