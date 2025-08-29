Voluntaristisch-libertäres Plaidoyer gegen Wehrpflicht und übergriffige Zwänge, von Klaus-Peter Schneegass

„CETERUM CENSEO CIVITATEM PARTIUM ESSE DELENDAM.“ – „IM ÜBRIGEN BIN ICH DER MEINUNG, DASS DER PARTEIENSTAAT ZERSTÖRT WERDEN MUSS: WIR SIND HIER, WIR SIND LAUT, WEIL DER STAAT DEN REST DER FREIHEIT RAUBT!“

Orwell „revisited at his best“: „Krieg ist Frieden. Zwang ist Freiheit. Gewalt ist Liebe.“

Angesichts der unzähligen Kriege, die wir gar nicht mehr zählen können und die sich auf diesem PLANETEN (DER MENSCHENAFFEN) JETZT – das ist die real existierende SYNCHRONIZITÄT DES MASSENMORDES! – abspielen, ist DIESE GANZE WELT, dieser „unser“ (sic) HEIMATPLANET DER (zumindest laut dem agnostischen Evolutionsbiologen Prof. Dr. Ulrich Kutschera🙂 ZU 99% AUS AGGRESSIVEN SCHIMPANSENGENEN ZUSAMMENGESETZTEN MENSCHEN, ein EINZIGES SCHLACHTHAUS.

Zeit für den „Hitzeschutzbunker“ – zumindest in brodelnden Gehirnen: Bei hochsommerlich kochenden Temperaturen in Berlin, der „Reichshauptstadt“ („Germania Tod in Berlin“, Heiner Müller), von fast 86 Grad Fahrenheit im Schatten (sic! – 86 Grad Fahrenheit = 30 Grad Celsius) wird Mittwoch, der 27. (dumme) August Anno Domini MMXXV in denkwürdiger Erinnerung bleiben. An diesem im doppelten Sinne „merk“-würdigen Spätsommertag wurde von zu spät gekommenen Politikverwaltern spätdeutsche Geschichte geschrieben: Spätdeutsche Geschichte als Vorgeschichte zum Dritten Weltkrieg.

Denn – es geht los: In „historisch-synchroner Kontinuität“ müssen ab dem Stichtag 1. Januar 2026 nunmehr aufs Neue alle Achtzehnjährigen einer Musterung unterzogen werden. Eine Wehrpflicht ist jedoch noch(sic) nicht vorgesehen. Das Ausfüllen eines Fragebogens für die „Bundeswehr-Tauglichkeit“ soll allerdings „verpflichtend“ werden für junge Männer. Desgleichen ist vorerst aber noch (sic) freiwillig für junge Frauen und „Personen weiteren Geschlechts“ (sic): Also beschloss dies das dieses Mal ausnahmsweise im „kriegstüchtigen“ Verteidigungsministerium symbolisch tagende Bundeskabinett an diesem sich nunmehr in den Mantel(tarif) der Geschichte einlullenden Drittweltkriegsvorspiel-Mittwoch.

Aber: Wo werden die entsprechenden Musterungen stattfinden können, nachdem fast alle ehemaligen Kreiswehrersatzämter geschleift sind? Werden diese in neu geschaffenen „Bundeswehr-Medicare-Zentren“ analog den aus unseliger „Corona-P(l)andemie-Zeit“ berühmt-berüchtigten „Impfzentren“ und in heutiger Hochsommer-Hysterie tiefgekühlt bekannten „Hitzeschutzbunkern“ vollzogen werden?

Hier erfüllt sich aufs Neue die fatale „Trias der Weltbeherrscher“: „An Krankheit, Krieg und Klima verdienen Globalisten prima.“

Wenn es folglich ein Kernthema geben sollte, das „uns“ (sic) ALLE tatsächlich existentiell betrifft, ist dieses die stets notorische FREIHEITSFRAGE in jenem Sinne, dass in der ersten Sitzung des BRD-Bundeskabinetts nach der unwohl unverdienten Sause der Sommerpause einer der übelsten staatlich übergriffigen ZWÄNGE überhaupt – sprich: die sogenannte „Wehrpflicht“ – ernsthaft in staatspolitisch zu vollstreckende Erwägung gezogen wurde.

Also wird im „BRD-Kriegsministerium“ über die weiteren Schritte in den Abgrund eines Dritten Weltkrieges und „unser“ (sic) Schicksal als Beherrschte, Schlacht- und Stimmvieh sowie „nützliche Nutzmenschen“ entschieden: Zwangsver-„Pflicht“-ungen für das „EU-Vaterland“, Bußgelder im Falle der Nichtbefolgung von Stellungsbefehlen, „Führer“-Schein statt Bratwurst, höherer (Blutopfer-)Sold, Deutschland als Drehscheibe für die Ostfront – gesunde Soldaten hin in Stoßrichtung „NATO-Ostflanke“ sowie verwundete, schwerverletzte und „tote Helden“ zurück in die Lazarette der „Heimatfront“: „Operationsplan Deutschland“, „GRÜNBUCH ZMZ 4.0 – Zivil-Militärische Zusammenarbeit 4.0 im militärischen Krisenfall; eine Situationsbeschreibung, Analyse und Handlungsempfehlungen“, „Kriegstüchtigkeit bis 2029“.

Es herrscht keine „allgemeine Wehrpflicht“. Es herrscht ALLGEMEINE KOTZPFLICHT!

Ergo wird es sich in der fatalen Schlussfolgerung nicht nur darum handeln, Fleisch oder kein Fleisch zu essen – das ist NICHT die Frage: Vielmehr wird es ganz drastisch und unverblümt um den Fleischwolf als solchem gehen, um den Zwang zum Massenmord, um den „Opfergang“, um eine bewusst religiös verbrämte Formulierung zu benutzen, für die Weltbeherrscher, die skrupellos die Zukunft und das (Über-)Leben kommender Generationen am globalistischen Spieltisch absoluter Machtanmaßung verzocken!

Wo bleibt da jetzt nur die Friedensbewegung – geradewegs jetzt, da der anvisierte Zwangsdienst für den Profit der Rüstungsindustrie – wieder einmal! – viele junge Menschen betreffen wird?

In den 1980er Jahren waren noch Millionen „gegen den Krieg“ auf die Straße gegangen. Obwohl das Wort „Graswurzel“ etwas naiv klingen mag, müsste ab sofort eine Vernetzung aller „Bauern-Bürger-Basis-Initiativen“ – u.a. sämtlicher antimilitaristischen Querdenker mit libertären Voluntaristen und Anarchopazifisten sowie überhaupt aller Menschen guten Willens zu Frieden, Freiheit und herrschaftsloser Selbstbestimmung – zu einer „Graswurzel-Friedensbewegung“ zustande kommen.

„Krieg und Leichen – Die letzte Hoffnung der Reichen“: So formulierte es der kommunistische Dadaist John Heartfield 1932 im Schatten der kurz bevorstehenden „Machtergreifung des Adolf Schüttelmajor“ und der darauf attacca folgenden „Zweiten Katastrophe des 20. Jahrhunderts“. In der Tat musste es Heartfield mehr als genau wissen: Gleich nach dem beendeten „Fleischwolf des Ersten Weltkrieges“ war er einer der Mitbegründer der antimilitaristisch-revolutionären Künstlergruppe des „Dada Berlin“.

Später prophezeite Bertolt Brecht in Projektion auf die Drei Punischen Kriege in der Antike den „Horror weltgeschichtlicher Synchronizitäten“ in seinem nach dem erfolgten Massenmord des Zweiten Weltkrieges am 26. September 1951 verfassten „Brief an die deutschen Künstler und Schriftsteller“: „Das große Karthago führte drei Kriege. Es war noch mächtig nach dem ersten, noch bewohnbar nach dem zweiten. Es war nicht mehr auffindbar nach dem dritten.“

Vor dem Hintergrund einer derartigen „weltgeschichtlichen Synchronizität“, in der nicht nur die Quasi-Namensgleichheiten der Führer von Zweitem Punischen Krieg und Zweitem Weltkrieg – Hannibal und Hitler (mit Letzterem als der Reinkarnation des Ersteren?; aber das ist eine metaphysische Ebene!) – auffallen, ist die dystopische Vision einer Kombination der Synchronizität von Drittem Punischen Krieg und Drittem Weltkrieg besonders ominös: Während Karthago also „nicht mehr auffindbar war“, könnte in beklemmend naher Zukunft Deutschland im Herzen von Europa ebenso nicht mehr auffindbar sein!

Ich wiederhole: Wo formiert sich jetzt eine Friedensbewegung – eine möglichst breit aufgestellte Friedensbewegung aus Notwehr zivilen Ungehorsams?

Heißt es doch: „Wehret den Anfängen!“

Daraus folgt: „Wehret der Wiederbetätigung wiederbeginnender (Wieder-)Anfänge!“

Daraus wiederum folgt in ultimativer Konsequenz: „Nie wieder ist jetzt!“

„WIR SIND HIER, WIR SIND LAUT, WEIL DER STAAT DEN REST DER FREIHEIT RAUBT“: ALLE VOM STAAT ANGEORDNETEN ÜBERGRIFFIGEN „PFLICHTEN“ SIND UNNATÜRLICHE ZWÄNGE UND WERDEN VON DIESEM MIT PSEUDO-LEGITIMEM ZWANG AUSGEÜBT. DAMIT SIND ALLE VOM STAAT ANGEORDNETEN ÜBERGRIFFIGEN ZWÄNGE WILLKÜRLICHE ZWANGSARBEIT. DENN ZUR GEWALTSAMEN DURCHSETZUNG DIESER ZWÄNGE BESITZT DER STAAT DAS „GEWALTMONOPOL“. FOLGLICH SIND ALLE VOM STAAT ANGEORDNETEN ÜBERGRIFFIGEN ZWÄNGE IDEOLOGISCH ZEMENTIERTE PHANTASMAGORIEN UND NICHTS ALS NACKTE FREIHEITSBERAUBUNG .

ALSO SIND ALLE UNTER DEM DECKMANTEL SIMULIERTER „PFLICHTEN“ VOM STAAT ANGEORDNETE ÜBERGRIFFIGE ZWÄNGE FREIHEITSBERAUBUNG .

ALLE ZWÄNGE SIND RAUB. ALLE ZWANGSABGABEN UND STEUERN SIND RAUB.

SPAREN WIR ALSO SÄMTLICHE STEUERN UND ZWANGSABGABEN UND UNS DIE HOCHDOTIERTEN POLITIKDARSTELLER ALLER COULEUR!

DER GANZHEITLICHE MENSCH BRAUCHT WEDER „MENSCHENGEMACHTEN“ KLIMAWANDELWAHN NOCH „MENSCHENGEMACHTEN“ PLANPANDEMIEWAHN NOCH „MENSCHENGEMACHTEN“ OBRIGKEITSSTAATSWAHN. DER GANZHEITLICHE MENSCH HERRSCHT NUR ÜBER SICH SELBST. DER GANZHEITLICHE MENSCH WÄHLT NUR SICH SELBST. DER GANZHEITLICHE MENSCH BRAUCHT DIE UMFASSENDE REVOLUTION EINER ZWISCHENMENSCHLICH GEREIFTEN FREIEN GESELLSCHAFT DER VERNUNFTBEGABTEN: WENN ES EIN „WIR“ GIBT, DANN SIND „WIR“ DIE NEUE BEWEGUNG MIT „UNSERER“ WILLENSKRAFT; UND EINE SOLCHE BAUERN-BÜRGER-BASIS-FRIEDENSBEWEGUNG IST „UNSERE“ EIGENE VOLUNTARISTISCHE BEWEGUNG, „UNSERE“ EIGENE VOLUNTARISTISCHE BEFREIUNG, DIE NUR VON „UNS“ SELBST UND ALLEN MENSCHEN GUTEN WILLENS ZU FRIEDEN, FREIHEIT UND HERRSCHAFTSLOSER SELBSTBESTIMMUNG AUSGEHEN KANN.

Klaus-Peter Schneegass am Vorabend von Drittem Weltkrieg und Antikriegstag, den 1. September Anno Domini MMXXV