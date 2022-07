Wir müssen unsere holländischen Freunde unterstützen

In den Niederlanden hat ein neues Kapitel der Enteignung von Landwirten begonnen, wie man es bisher nur aus dem Ostblock oder China kannte, das kommunistische Regime in Brüssel will ein Drittel der holländischen Viehzüchter stillegen. Nicht mal in Polen hatte sich Stalin das getraut, was vdL nun im Westen durchziehen will.

In den Niederlanden kam es zu großen Bauerndemonstrationen. Nun unterstützen unsere Landwirte diesen Kampf ums Überleben. Denn wenn das kommunistische Enteignungsregime im Nachbarland durchkommen sollte, ist auch die deutsche Landwirtschaft gefährdet.

Die Preise für landwirtschaftliche Produkte haben sich durch Diesel- und Düngerverteuerung sowie Flächenstillegungen und die Grundwasserverordnung bereits deutlich erhöht. Immer mehr Nachbarn beginnen Nutztiere zu halten, Obstbäume zu pflanzen und Gemüse anzubauen, um dem wachsenden Druck aus Brüssel und Berlin zu widerstehen.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht.“ (Geh. Rath v. Goethe)