Wilders lehnt Militäreinsatz in der Ukraine ab

Geert Wilders, Parteiführer der PVV, hat klar Stellung bezogen: Er will keine niederländischen Soldaten in die Ukraine entsenden. In einem Artikel der Volkskrant betonte er, dass die Niederlande sich militärisch nicht in den Konflikt mit Russland verwickeln lassen sollten.

Auch auf X hat sich Wilders geäußert:

Die PVV ist gegen die Entsendung niederländischer Soldaten in die Ukraine. Die Niederlande sind bereits in viele Missionen involviert und wir müssen unser eigenes Territorium schützen. Darüber hinaus befinden sich noch immer Zehntausende ukrainische Männer in den Niederlanden. Lassen wir sie zurückkehren, um ihrem eigenen Land zu helfen, auch als Soldaten.