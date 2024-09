Wien: Kindergartenleiterin fordert züchtige Kleidung von Erzieherinnen wegen Islam

in

Eine Kindergartenleiterin in Wien forderte von ihren Mitarbeiterinnen, züchtige Kleidung zu tragen, um muslimische Väter nicht zu verärgern. Die Behörde prüft den Fall, und auch Wiens Bildungsstadtrat äußert sich dazu, berichtete kürzlich die krone.at.

Die „Krone“ fragte bei der zuständigen Behörde nach, erhielt jedoch nur vage Antworten. Die Stadt Wien hat keine spezifischen Vorgaben zur Kleidung in Kindergärten, erwartet jedoch ein gepflegtes Erscheinungsbild, wie die Unternehmenskommunikation erklärte. Die Regeln eines Penzinger Kindergartens werden intern geprüft. Nachfragen zu internen Gesprächen wurden abgelehnt. Stadtrat Wiederkehr erklärte zudem, dass religiöse Kleidungsvorschriften in öffentlichen Einrichtungen inakzeptabel sind und mit den Werten einer liberalen Demokratie nicht vereinbar.

Damit soll jetzt die Debatte beendet sein, es ändert sich aber nichts an der Problematik, wenn in immer mehr Gemeinden Moslems die Mehrheit erreichen und fordern, dass ihre Kultur und damit verbundene Regeln für alle gelten. Übrigens, am Sonntag wird gewählt.