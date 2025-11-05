Wien: Anschlag auf angebliches „Nazi“-Lokal

In der Nacht auf Mittwoch wurde die Weinbar „Vino“ in der Wiener Innenstadt Ziel eines Anschlags, berichtet die Krone. Wände und Möbel wurden mit Farbe beschädigt. Nur wenige Stunden zuvor hatte eine antifaschistische Gruppe („gfoa_w“) auf Instagram zu einer Kundgebung vor dem Lokal aufgerufen, um gegen ein angeblich geplantes Treffen der „Identitären Bewegung“ zu protestieren.

In dem Online-Aufruf wurde der Inhaber Heinz Pollischansky namentlich genannt und beschuldigt, seine Lokale seien Treffpunkte von Neonazis und FPÖ-Anhängern. Zudem wurde dazu aufgerufen, ihn durch negative Bewertungen und Fake-Reservierungen zu „nerven“. Ob die Verwüstung politisch motiviert war, ist laut Polizei trotzdem noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Noch Fragen?