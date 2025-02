Wie ist es um ein Land bestellt, in dem die Todesstrafe abgeschafft ist und Abtreibungen legal sind?

„Der Anschlag von München ist wieder Wasser auf die Mühlen der AfD“, hat irgendeine Zwangsfernsehtante gesagt. Die Tragik, dass ausgerechnet eine Demo der staatlich zertifizierten Gutmenschorganisation Ver.di zum Ziel geworden ist, erkennt sie als solche gar nicht. Ver.di hat Spitzel-Broschüren herausgegeben und sich für noch mehr Migration stark gemacht und sich gegen eine Rückkehr zu politischer Vernunft und Verantwortungsbewußtsein gewandt. Heute bekam die Gewerkschaft ihre eigene Medizin zu schmecken, doch geopfert wurde nur im wahrsten Sinne des Wortes ein Teil des Fußvolks.

Morgen, spätestens übermorgen, werden sie wieder gegen Rechts demonstrieren. Was kann man auch anderes erwarten in einem Land, in dem man die Abschaffung der Todesstrafe als Sieg der Menschlichkeit feiert und die Legalisierung von Abtreibungen ebenso?