Wie geht es mit dem Ukraine-Krieg weiter? Gespräch mit Harald Kujat

in

Harald Kujat – jahrelang hochdekoriert an der Spitze der deutschen Bundeswehr, spricht zum zweiten Mal mit Marie Christine Giuliani. In seiner beeindruckenden Karriere war er auch NATO-General und ist daher bestens über den Ukraine/Russland-Konflikt informiert.

Sind Friedensverhandlungen überhaupt noch realistisch, oder kann es gar zu einem nuklearen Krieg kommen? Aktuell haben ukrainische Soldaten russischen Boden betreten. Ändert das etwas am Kräfteverhältnis? Kann die Ukraine diesen Krieg überhaupt am Schlachtfeld gewinnen? Kujat gibt auch eine Einschätzung darüber, ob Putin nach der Ukraine auch weitere Länder angreifen könnte, so wie es zahlreiche westliche Politiker befürchten. Außerdem werden noch zwei weitere essenzielle Fragen beantwortet:

▶Wird mit dem Ankauf von russischem Gas der Krieg gegen die Ukraine mitfinanziert?

▶Worum geht es wirklich ist in diesem Konflikt, auch im Hinblick auf eine neue Weltordnung?