Wie geht es eigentlich den Korallenriffen? Hier ist es relativ still geworden. Die Presse berichtet eigentlich fast nur über Negativereignisse, vor allem Korallenbleichen. In Zeiten, in denen es dem Riff gut geht, schweigen die deutschen Journalisten meist.

In Spektrum der Wissenschaft warnte Lars Fischer im April 2024 zuletzt vor einer Katastrophe, Zitat: „Größte jemals beobachtete Korallenbleiche steht bevor. Extrem warmes Wasser in allen Meeren macht die vierte globale Korallenbleiche zur schwersten bisher. Eine gute Nachricht gibt es zwar – aber um die Zukunft der Riffe steht es schlecht.“ Zitat Ende.

