Wie es weiter gehen muss!

Zwanzig Prozent sind gut, aber nicht gut genug. Die AfD muss langfristig wieder die Jugend ansprechen, weil die etablierten Parteien sie mit ihrer links-grünen Ideologie und Klimahysterie fest im Griff hatten. In Schulen und Unis werden die jungen Leute indoktriniert und mit der Frühsexualisierung regelrecht versaut, und wenn wir sie nicht für unsere Werte wie Freiheit, nationale Identität und vernünftige Wirtschaftspolitik gewinnen, verlieren wir die Zukunft Deutschlands. Ein positives Beispiel ist die TikTok-Guerilla von Maximilian Krah, der nun im Bundestag sitzt: Mit kurzen, provokanten Videos wie „Echte Männer sind rechts“ hat er gezeigt, wie man die Sprache der Jugend trifft und sie da abholt, wo sie ist. Egal, was man von ihm auch halten mag, er die Leute für sich gewinnen und es ist gut, so jemanden wieder im Boot zu haben.

Kurzfristig sollte die neue Fraktion auf Neuwahlen setzen, denn das Kabinett Merz geht schon schwächelnd an den Start – Inflation, Energiepreise und das Migranten-Chaos machen die Leute wütend. Jetzt ist der Moment, um zu zeigen, dass die AfD die einzige Alternative ist, die wirklich etwas ändern will. Krahs TikTok-Strategie unterstützt das perfekt: Als TikTok seine Reichweite drosselte, hat er mit Unterstützern über Telegram eine Guerilla-Aktion gestartet – Videos wurden runtergeladen, neu geschnitten und wieder hochgeladen, mit Gewinnspielen wie Smartphones als Anreiz. Das hat nicht nur die Botschaft verbreitet, sondern die Schwäche der Regierung sichtbar gemacht – ein klarer Ruf nach Neuwahlen.

Die TikTok-Guerilla hat gezeigt, wie beides zusammenhängt: Langfristig baut man so eine Community auf, die die Ideen trägt, und kurzfristig nutzt man das Momentum der Unzufriedenheit. Krah hat mit Kreativität und Köpfchen eine Bewegung geschaffen, die junge Leute mobilisiert und die Altparteien in die Ecke drängt. Wenn die AfD das ausbaut – mit klaren Botschaften zu Jobs, Wohnen und Sicherheit –, kann sie die Jugend gewinnen und Deutschland retten. Jetzt heißt es: Druck machen, Neuwahlen erzwingen und die einzige Chance nutzen, die Deutschland noch hat.