White-House-Briefing eskaliert: Karoline Leavitt attackiert Reporter nach Fragen zu ICE-Tötung von Renee Good

Netzreporter

Washington / Minneapolis – In einem hoch emotionalen und aggressiven Auftritt hat White-House-Pressesprecherin Karoline Leavitt einen Journalisten frontal als „left-wing hack“ und „nicht als echten Reporter“ bezeichnet. Der Auslöser: Eine sachliche Nachfrage zu Todesfällen in ICE-Gewahrsam, unrechtmäßigen Festnahmen US-amerikanischer Bürger und der tödlichen Schussabgabe auf die 37-jährige Renee Nicole Good in Minneapolis vor genau einer Woche.

Der Wortwechsel, der inzwischen millionenfach auf X (ehemals Twitter) und in Videoclips geteilt wird, zeigt exemplarisch, wie tief die Gräben in der zweiten Trump-Amtszeit sind – insbesondere beim Thema Innere Sicherheit und Einwanderungsvollzug.

Der Wortlaut – nüchtern und brisant

Ein Journalist (nach Berichten handelt es sich um Niall Stanage von The Hill) stellte folgende Frage:

„Früher haben Sie ICE-Agenten generell verteidigt. Ministerin Noem sagte gegenüber Medien, ICE tue ‚alles korrekt‘. 32 Menschen starben 2025 in ICE-Gewahrsam, 170 US-Bürger wurden von ICE unrechtmäßig festgehalten, und Renee Good wurde von einem ICE-Agenten erschossen. Wie passt das zusammen mit ‚alles korrekt‘?“

Leavitt konterte sofort mit einer Gegenfrage:

„Warum wurde Renee Good unglücklicherweise und tragisch getötet?“

Der Reporter antwortete direkt:

„Weil ein ICE-Agent rücksichtslos und ungerechtfertigt gehandelt und sie getötet hat.“

Daraufhin explodierte Leavitt:

„Okay, also sind Sie ein voreingenommener Reporter mit linker Meinung … Sie sind ein left-wing hack. Sie sind kein Reporter. Sie tun so, als wären Sie Journalist, aber Sie sind ein linker Aktivist. … Sie sollten nicht einmal in diesem Stuhl sitzen!“

Netzreporter

