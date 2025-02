Die Atomwaffen-gestützte USA-Sicherheitszusage für Europa war nie ernst gemeint. Die USA würden für Europa keinen russischen Atom-Gegenschlag riskieren. Die Nato-„Beistandgarantie“ diente lediglich dazu, Europa gegen Russland zu schicken. Das ist den Internationalisten auf beiden Seiten gelungen: In der Rekordzeit von drei Jahren haben sie und ihre Strohleute fast alles ruiniert, was uns Deutschen die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit sicherte. Die mit Irreführung gespickte Kriegshetze kulminierte in Friedrich Merzens 24-Stunden-Ultimatum, nach dessen Ablauf er deutsche Taurus – Raketen abschießen lassen werde. Richtig bestückt wäre nach so einem Treffer „der Kreml nicht mehr da“ – so der frühere Generalinspekteur der Bundeswehr. Stärker als Friedrich Merz kann man keinen Russen-Konter herausfordern.

Nach US-Vizepräsident Vances Rede müssen wir die die Trümmer zusammenkehren und Frieden schaffen

Die Folgen der Vance-Absage auf der Münchener Waffenkonferenz sind klar: Ein deutscher Bundeskanzler auf Kriegskurs wird von den USA genau so fallen gelassen werden wie sein Waffenbruder Selensky in der Ukraine und den Russen blanko-netto gegenüberstehen. Folglich muss der deutsche Wähler umgehend die Kriegshetzer-Parteien zum Teufel schicken und den Frieden zu sichern suchen. Russland hat uns noch nie angegriffen. Die Friedensjahre nach 1990 waren für Deutschland goldene Zeiten, verglichen mit dem Trümmerhaufen der woken Scholz-Merz-Armada heute. Also: Ab an die Wahlurnen!